Après l'agression de collégiennes à Mulhouse, une enquête lancée dans tout le Haut-Rhin

Un homme de 36 ans, ressortissant Kosovar, a été placé en détention provisoire ce mardi après sa mise en examen pour tentative d'enlèvement et agressions sur des mineures. Il s'en prenait à des collégiennes d'un établissement de Mulhouse. Une enquête a été lancée dans tout le département.

Une enquête est lancée dans tout le département du Haut-Rhin après la mise en examen samedi d'un homme, un ressortissant Kosovar âgé de 36 ans, pour tentative d’enlèvement et diverses agressions sur des mineures. Il a été placé en détention provisoire ce mardi.

Il montrait des vidéos pornographiques sur son portable

L’homme est soupçonné de s’en être pris à des jeunes filles à la sortie du collège Jean XXIII, avenue Aristide Briand, à Mulhouse. Les premiers faits remontent à juin dernier. Il demandait à chaque fois son chemin aux mineures abordées en leur montrant son téléphone portable, puis, une vidéo pornographique était diffusée.

D'autres victimes dans le département

Les enquêteurs de la sureté départementale ont fait le lien entre plusieurs faits et ont dressé un portrait-robot du suspect. D’autres victimes se sont signalées à Colmar, Lutterbach et Bollwiller. Il a été arrêté jeudi dernier et reconnu par une des jeunes victimes.

L'enquête se poursuit dans tout le département pour recenser d’autres éventuelles victimes.