Après l'agression de la prison de Condé-sur-Sarthe, les surveillants pénitentiaires mobilisés dans plusieurs régions

Au lendemain de l'attaque, qualifiée de terroriste, de deux surveillants pénitentiaires par un détenu de la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, la question de la sécurité dans les établissements pénitentiaires est à nouveau posée. Mardi, Michaël C., 27 ans, un détenu radicalisé qui était à l'Unité de vie familiale de la prison avec sa femme venue lui rendre visite, a poignardé deux surveillants avec un couteau en céramique, indétectable par les portiques de sécurité. L'arme aurait pu lui être apportée par sa compagne.

Le détenu n'était pas incarcéré dans le quartier dédié aux radicalisés

Les deux surveillant sont dans un état très grave, mais leurs jours de sont pas en danger. Le détenu, radicalisé, s'était fait remarquer pour son prosélytisme en prison, mais n'était pas détenu dans le quartier dédié aux radicalisés, ouvert en septembre dans l'établissement.

Les surveillants demandent davantage de fouilles

Cette agression intervient dans un contexte social tendu dans les prisons. Des surveillants ont aussitôt débrayé mardi devant des établissements et un appel a été lancé par des syndicats pour une mobilisation nationale dès mercredi.

La compagne du détenu aurait pu cacher le couteau qui a servi à l'agression, ainsi que la ceinture d'explosifs factice, dans un faux ventre de femme enceinte. Yoan Karar, secrétaire général adjoint du Syndicat National Pénitentiaire Force ouvrière, s'est exprimé ce mercredi sur franceinfo. "Légalement, un personnel de surveillance n'a pas le droit de procéder à une palpation sur les visiteurs sans leur accord. Donc, comme le portique n'a pas sonné, il n'y avait pas lieu de faire cette palpation de sécurité supplémentaire, donc le couteau est rentré très facilement", a-t-il expliqué. Pour lui, la fouille devrait "clairement" être systématique en période de menace terroriste.

Acte #terroriste à la #prison de Condé-sur-Sarthe..

Deux #collegues gravement blessés et choqués ! L'#UFAP#UNSa#Justice appelle à une journée d'#action d'envergure le jeudi 7 mars 2019 et soutien toutes les #actions qui seront engagées demain mercredi. pic.twitter.com/h5Kd2mrz2D — UFAP UNSa Justice (@syndicatufap) March 5, 2019

Les prisons bloquées ce mercredi

La prison de Condé-sur-Sarthe bloquée

Une centaine de surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe bloquent les entrées de l'établissement depuis très tôt ce mercredi, indique franceinfo. Ils ne laissent passer que le personnel médical, même le directeur de la prison n'a pu accéder à la prison.

Une centaine de surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'#Orne bloquent les entrées de l'établissement ce matin, pour protester après l'agression hier de deux de leurs collègues. Un détenu dangereux les a poignardé avec un couteau en céramique.https://t.co/c8wu1g4CRm — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) March 6, 2019

#prison de Condé-sur-sarthe une trentaine de #personnel#pénitentiaire rassemblée depuis 5 heures ce matin en soutien aux #collegues agressés.



Porte d'accès à l'établissement bloquée. pic.twitter.com/BA8WEd5Gsb — UFAP UNSa Justice (@syndicatufap) March 6, 2019

En région parisienne

Les prisons de Fleury-Mérogis et de Fresnes sont bloquées par les surveillants ce mercredi matin.

Dans le Sud

Les surveillants de la prison du Pontet, dans le Vaucluse, bloquent l'établissement ce mercredi matin, à l'appel du syndicat UFAP-UNSa. Une trentaine de surveillants pénitentiaires empêchent la relève, mais prévoient de quitter les lieux vers 8h, à l'arrivée des forces de l'ordre.

Dans les Alpes-Maritimes, les prisons de Grasse et Nice sont également bloquées ce mercredi. Une quarantaine de surveillants sont mobilisés depuis six heures du matin devant la maison d’arrêt de Grasse. Les entrées et les sorties sont bloquées.

A Valence, les syndicats Force Ouvrière et UFAP-UNSA appellent à un débrayage à la prison ce mercredi.

En Corse, les surveillants débrayent dans les prisons de Borgo, Casabianda et Ajaccio.

#Corse#prisons Débrayage des surveillants de prisons à Borgo, Casabianda et Ajaccio. Ils sont solidaires de leurs collègues de Condé-sur-Sarthe, gravement blessés à l'arme blanche par un détenu radicalisé. — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) March 6, 2019

Dans le Sud-Ouest

Les personnels de la prison de Seysses, au sud de Toulouse, veulent également se mobiliser et cesser le travail ce mercredi. Ils prévoient de bloquer la prison jeudi.

Dans l'Ouest

En Charente et en Charente-Maritime, les surveillants bloquent les prisons de Rochefort, Angoulême et Saintes. Sur l'île de Ré, les surveillants distribuent des tracts aux automobilistes à l'entrée du pont