Après l'agression de son fils dans le centre de Montpellier, une mère demande des comptes

De gauche à droite : Me Poilpré, Patricia Bessière et Mourad Deddouche

Montpellier, France

Près de quinze jours après l'agression du jeune Gibril à Montpellier, sa mère passe à l'offensive. Le 11 janvier, le collégien de 14 ans a reçu un coup de couteau au niveau de l'arcade sourcilière, près des halles Jacques Cœur dans le quartier Antigone. Il a été blessé alors qu'il volait au secours d'un autre élève, lui-même agressé par quatre jeunes. Des Albanais, dont deux mineurs isolés, seraient impliqués.

Une cicatrice à vie

Aujourd'hui, il ne s'en est toujours pas remis, "il est choqué, il ne dort pas les nuits, il dort le jour et il en rêve. La première semaine, c'était le petit héros, ça lui faisait plaisir et là depuis qu'il a enlevé ses points, il réalise qu'il a une cicatrice qu'il va avoir toute sa vie. Il y a un petit peu de colère qui monte en lui" raconte sa mère qui a décidé de demander des comptes aux institutions.

Porter plainte pour savoir qui est responsable

Après avoir porté plainte contre ceux qui ont agressé son fils, elle envisage de porter plainte contre les associations qui s'occupent de ces mineurs isolés et contre la Ville, le Département et l'État. "Vous avez bien compris que c'est un cri de détresse qu'elle pousse aujourd'hui, elle en veut aux administrations de ne pas faire leur travail selon elle. Quelle traduction judiciaire cela peut revêtir? On n'en est pas encore là. Mais Mme Bessière prend à pleines mains son droit de se révolter et d'exprimer sa douleur" explique son avocat Me Mickaël Poilpré.

En ce moment c'est un truc de fou, y'a rien qui est fait. On nous met la police devant les lycées pendant une semaine et après on l'enlève. Un de ces quatre, il va se passer un meurtre à Montpellier, il y a un jeune lycéen qui va mourir"- Mourad Deddouche, agressé avec son fils en centre ville par une bande de 30 jeunes

Me Poilpré est également l'avocat de Mourad Deddouche et de son fils, lycéen. Eux aussi ont été violemment passés à tabac sur l'esplanade Charles de Gaulle en septembre 2018. Là encore, il s'agirait d'Albanais qui étaient armés de couteaux, de bouteilles de verre et de planches cloutées. Sur la question des mineurs isolés, Mourad Deddouche se plaint également que rien n'est fait. "Ils sont jours et nuits dehors, je sais pas... on pourrait faire en sorte par exemple qu'à telle heure, ils doivent rentrer chez eux, un couvre-feu quoi." Désormais le père de famille n'a qu'une crainte : qu'un jour, l'irréparable soit commis.