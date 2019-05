Après l'appel à témoins lancé pour retrouver un habitant de Puiseaux, le jeune homme retrouvé sain et sauf à Paris

Les gendarmes du Loiret avaient lancé, ce mercredi, un appel à témoins après la disparition d'un homme de 35 ans, habitant Puiseaux. L'alerte est levée ce jeudi matin : l'homme a été retrouvé sain et sauf à Paris, dans la nuit.

Puiseaux, France

L'homme de 35 ans recherché par les gendarmes du Loiret, depuis sa disparition mardi à Puiseaux (Loiret), a été retrouvé sain et sauf, dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris. "Il errait dans les rues du douzième arrondissement et a été pris en charge médicalement", explique une source proche de l'enquête. Il a été retrouvé suite aux investigations menée par les gendarmes du Loiret et ce sont les policiers de la capitale, alerté par les gendarmes, qui l'ont finalement localisé.

Cyril Canalda avait disparu depuis mardi à 7h30 du matin., à Puiseaux, sa commune de résidence La dernière fois qu'il avait été vu, il marchait vers Beaumont-du-Gâtinais pour se rendre à un rendez-vous médical. Inquiète qu'il ne se rende pas à son travail, sa famille avait donné l'alerte mardi.