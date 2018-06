Seclin, France

Quelques jours après l'arrestation d'une Nordiste soupçonnée d'être à la tête d'un réseau de trafic sur le Dark Web, nous sommes ce mardi 19 juin 2018 dans le bureau de Damien Bancal, chez lui à Seclin près de Lille. Plusieurs écrans d'ordinateurs, des serveurs informatiques et en quelques clics, le spécialiste du numérique, créateur du site Zataz nous emmène dans le "dark web". "Il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs parties sur Internet, d'abord le Web classique, ce sont tous les sites référencés sur les moteurs de recherche comme Google. Ensuite le Deep Web, c'est tout le contenu en ligne mais non référencé, comme par exemple les mails. Et puis il y a le Dark Web, c'est une partie cachée, invisible dont le contenu est protégé par le chiffrement" explique Damien Bancal.

Le "dark web", la partie invisible de l'iceberg

Le "dark web" est comme la partie immergée de l'iceberg et on n'y entre pas comme sur le Web classique "Pour pénétrer dans le Dark Web, il faut passer par l'application Tor qu'on installe gratuitement et légalement sur son ordinateur. C'est la porte d'entrée du Dark Web, et elle nous permet d'arriver sur des sites de cet Internet parallèle", précise le journaliste qui utilise le "dark web" régulièrement "Par exemple pour communiquer avec des gens qui ne veulent pas être identifiés ou alors quand je suis à l'étranger et que je veux consulter des sites Internet interdits. Il faut savoir aussi que Facebook par exemple a un accès par le Dark Web pour ceux qui veulent rester cachés"

Les adresses des sites Internet du "dark web" n'ont rien à voir avec les adresses des sites classiques. Il s'agit de suites de chiffres et de lettres et pas de .com ou de .net ou .fr mais un .onion. S'il est légal, le "dark web" possède aussi une face beaucoup plus sombre, baptisée le "Black Market", le marché noir. Et c'est dans cet univers qu'évoluait la Nordiste arrêtée il y a quelques jours.

Démantèlement du forum « Black Hand », l'une des plus importantes places de marché illégales du #darkweb français. @GDarmanin félicite la douane ➡️ https://t.co/9jmMTH3Rshpic.twitter.com/8Ndjz5Yhko — Douane Française (@douane_france) June 16, 2018

Elle administrait le forum "Black Hand" (la main noire), qui proposait à la vente depuis plus de deux ans de nombreux produits et services illicites (drogues, armes, faux papiers, données bancaires volées...). Et avec Damien Bancal nous allons faire la démonstration qu'on peut en quelques clics accéder à ces sites totalement illégaux "Là, en rentrant juste un identifiant et un mot de passe, nous nous retrouvons sur un site du Dark Web qui vend des cartes bancaires piratées. Avec les noms, les numéros. Et on peut les acheter très facilement pour quelques dizaines de dollars, comme si on faisait un achat sur un site Internet classique".

En trois clics on peut acheter des cartes bancaires piratées

Plus inquiétant encore, ce site français du "dark web","Il recense plus de 600 000 identités françaises qui ont été piratées sur des sites marchands. Et donc pour 4 euros, on peut acheter des noms, des adresses, des mails et même des numéros de carte bancaire. Ces gens-là ne le savent pas, mais ils sont totalement à la merci de pirates qui peuvent faire de l'usurpation de leurs identités, aller lire leurs mails. Leur vie numérique est totalement exposée" explique Damien Bancal.

Si les autorités enquêtent sur ce "dark web", le démantèlement par les Douanes de la plateforme illégale la semaine dernière le montre, il est illusoire d'espérer pouvoir interdire ou fermer ce réseau parallèle. Car il est collaboratif, administré par des pirates qui se cachent derrière des pseudonymes et des serveurs informatiques dans le monde entier.