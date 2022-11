Après l'attaque à la machette de Saint-Orens, l'agresseur interné d'office en psychiatrie

La garde à vue de l'auteur présumé de l'agression à la machette de Saint-Orens devait être levée, ce mardi à après-midi : un médecin a jugé l'état de cet homme de 37 ans a été jugé incompatible avec le régime de la garde à vue "en raison d'un risque suicidaire trop important", selon le parquet de Toulouse. Il va donc être interné d'office en unité psychiatrique.

"Un risque suicidaire trop important"

L'homme a semé la panique, lundi matin, dans le centre Saint-Orens. Il a d'abord volontairement foncé en voiture dans la vitrine d'un bistrot. Selon les premiers éléments de l'enquête, il savait que son ex-compagne se trouvait à l'intérieur de l'établissement où elle travaille. Le nouveau compagnon de celle-ci y était également.

L'auteur présumé est ensuite sorti du véhicule armé d'une machette et d'un cutter puis s'en est pris à son ex-compagne et à son nouveau conjoint. Cette femme de 37 ans a été blessée à la tête et au cou. Son compagnon de 35 ans a été touché à la jambe. L'agresseur a ensuite tenté de mettre le feu à l'établissement avant de se trancher en partie la gorge.

Selon le parquet de Toulouse, l'homme devait être "rapidement transféré en unité psychiatrique", mais "pas à Toulouse". Il n'a donc pas pu être entendu, mais sa situation devrait être réévaluée prochainement en vue d'une éventuelle audition.