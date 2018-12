Après l’attaque à Strasbourg, on tente de reprendre une vie normale

Strasbourg, France

Les 300 chalets des marchés de Noël de Strasbourg ont rouvert ce vendredi matin avec un dispositif de sécurité renforcé. Il y a plus de forces de l'ordre mobilisées, des points d'entrée réduits, et des horaires d'ouverture raccourcis, mais la vie reprend ses droits, après la mort de Cherif Chekatt et l'attentat de mardi qui a fait 3 morts et 13 blessés.

La mort de l'homme qui a tiré au marché de Noël, libère d'une "épée de Damoclès" les Strasbourgeois et les nombreux touristes qui déambulent habituellement parmi les 300 chalets du marché, a dit le maire de Strasbourg Roland Ries.

Un marché sous haute surveillance

A l’entrée et dans les allées, il y a des vigiles lourdement armés, difficile de retrouver l’atmosphère qui d’habitude confère de la magie. Mais la musique, le son des cloches, la lumière, et les odeurs de vin chaud sont revenus.

Le message d'un commerçant du marché de Noël après l'attentat de Strasbourg © Radio France - Solène De Larquier

Les touristes eux aussi sont là, dont certains par solidarité. Des touristes de Saint-Brieuc expliquent qu’ils sont venus aussi par solidarité, "même si le cœur saigne un peu".

Les habitués, le reconnaissent : "Dans les allées l’atmosphère est différente. Les gens ne sont pas aussi souriants que d’habitude, il y a quand même une petite peur".

Des commerçants soulagés mais inquiets

Pour les commerçants aussi, l’ouverture des marchés est un signe que les choses reprennent leur place. Laurence qui tient depuis plus de 20 ans un stand de bredele (petits gâteaux de Noël traditionnels en Alsace) ne cache pas son soulagement, même si, dit-elle, "ce Noël sera triste". Elle porte un brassard rouge et marron en mémoire des victimes

Les pertes économiques sont énormes pour les commerçants, mais il faut bien continuer poursuit-elle.

Message de remerciement aux forces de l'ordre au premier jour de la réouverture du marché de Noël de Strasbourg © Radio France - Solène De Larquier

Un ministre et le président de la République pour l'ouverture

Avec la visite du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner d’y retrouver une atmosphère qui d’habitude confère de la magie. Le ministre arrivé vers 11 heure a salué le travail des forces de l’ordre. Il est ensuite allé à la rencontre des commerçants.

Merci à toutes celles et tous ceux qui veillent sur la capitale de Noël.#Strabourgpic.twitter.com/3ne3oIAgXU — Christophe Castaner (@CCastaner) December 14, 2018

Vendredi en fin de journée Emmanuel Macron, le président de la République sera à son tour sur le marché de Noël de Strasbourg.

Deux personnes de l'entourage de Cherif Chekkat ont été placées en garde à vue la nuit dernière ce qui porte à sept le nombre de garde à vue a annoncé ce vendredi le procureur de Paris, Rémy Heitz.