Après l'attaque d'un pitbull à Marseille : "On a ouvert la fenêtre et on a vu l'horreur"

Deux jours après l'attaque, la police est revenue ce lundi matin avenue de la Croix-Rouge à Marseille, dans le 13e arrondissement, pour une enquête de voisinage. Où sont les chiens qui s'en sont pris très violemment samedi matin à une adolescente de 16 ans ? Où est leur propriétaire ? Pour l'instant, tous restent introuvables.

Samedi matin, un peu avant 6h, la jeune fille est attaquée par au moins deux chiens, dont un pitbull noir. La scène est violente. Heureusement, plusieurs passants et automobilistes n'ont pas hésité à venir s'interposer et faire fuir les chiens. "Il y en a même un, confie un voisin, qui a tenté d'écraser le pitbull avec sa voiture, mais il n'a pas réussi".

"On a entendu une femme qui criait, des aboiements et quelqu'un qui disait "arrête", on a ouvert la fenêtre et là on a vu l'horreur." Andy, un habitant de l'immeuble