Après l'attaque de Levallois-Perret, l'opération Sentinelle remise en question

Après l'attaque qui a visé six militaires à Levallois-Perret mercredi, l'opération Sentinelle cristallise les critiques des politiques, des familles de militaires mais aussi des experts en défense. Pour beaucoup, il faut réduire les effectifs de l'opération et repenser les moyens de son efficacité.

Alors que le suspect qui a attaqué six militaires ce mercredi à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, était toujours hospitalisé jeudi au CHU de Lille, le débat est relancé sur l'opération Sentinelle et les risques encourus par les soldats qui y participent. Il faut dire que cette attaque est la sixième depuis 2015 contre des soldats de l'opération. Sentinelle suscite la polémique sur les effectifs de l'opération, mais aussi sur les moyens de la rendre plus efficace, alors que les militaires deviennent eux-mêmes la cible des terroristes. L'opération Sentinelle mobilise 7.000 soldats en patrouille et 3.000 en réserve, en permanence. Le Président Emmanuel Macron a, d'ailleurs, annoncé, le 14 juillet, que le dispositif serait revu "en profondeur."

Sentinelle, cible des politiques de tous bords

Ce jeudi, les politiques de tous bords ont dénoncé l'inadaptation de l'opération Sentinelle aux enjeux posés par la multiplication des attaques contre les militaires. "Ce n'est pas l'opération la plus opportune, car la plupart des interventions visent pour les militaires à se protéger soi-même", a déclaré la députée de La France insoumise Clémentine Autain sur franceinfo.

"Le dispositif est évidemment à remettre à plat", a estimé pour sa part le député LR Daniel Fasquelle. Les militaires "ne sont pas formés" pour ce genre de mission, a-t-il ajouté sur RMC.

La défense du territoire national fait partie des missions de l'armée" - François de Rugy

"Il faut avant tout annuler la baisse du budget de l'armée", a affirmé Florian Philippot, vice-président du FN, en référence aux coupes controversées de 850 millions d'euros dans les crédits de la défense en 2017. Le président de l'Assemblée nationale François de Rugy, a, lui, défendu le dispositif sur RFI. Sentinelle "montre la contribution de l'armée française, de l'armée de terre à la sécurité du pays", a-t-il plaidé. Pour lui, "La défense du territoire national fait partie des missions de l'armée". Le député PS Stéphane Le Foll, ancien porte-parole du gouvernement Hollande, qui avait mis en place Sentinelle, a réclamé sur France Inter de la "cohérence" concernant ces militaires déployés dans les rues : "Dire du jour au lendemain qu'on les ferait disparaître, ce n'est pas la solution".

La commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015, dans ses conclusions rendues en juillet 2016, s'interrogeait déjà sur l'efficacité du dispositif et proposait de "revoir à la baisse le volume des effectifs engagés" en se concentrant sur "certains points stratégiques". Devant la commission défense de l'Assemblée il y a trois semaines, le chef d'état-major de l'armée de Terre, le général Jean-Pierre Bosser, s'est ditfavorable à un redimensionnement de la mission à "3.000 hommes répartis sur des points clés", plus "3.000 autres en réserve" et "3.000 autres" qui se consacreraient à "l'anticipation", soit la préparation de scénarios inédits de crise.

Les experts veulent un dispositif mieux ciblé

C'est aussi l'avis du Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française pour les Nations Unies. Pour lui, "il n'y pas besoin de 7.000 hommes en patrouille. Il faut absolument réduire les effectifs pour les concentrer sur les sites essentiels : gares, aéroports, sites touristiques importants comme la tour Eiffel." Pour lui, il faut en revanche travailler sur l'efficacité de la mission et la formation : " Il faut articuler un dispositif avec une capacité de réaction face à des menaces qui se dévoileraient. " Il estime également qu'avec le nombre très élevé d'effectifs mobilisés sur Sentinelle, "les militaires n'ont plus vraiment le temps de s'entraîner pour participer aux missions majeures de l'armée, comme les opérations extérieures au Moyen-Orient ou au Mali."

Imaginez la réaction du soldat qui est en repos à la terrasse d'un café, et qui, le lendemain, patrouille au même endroit" - Le général Dominique Trinquant

Le Général Trinquant pointe aussi la difficulté de la mission, dans un pays en paix. "La difficulté en France, c'est que vous êtes dans un pays en paix, avec des actions de guerre, explique-t-il. Les soldats de Sentinelle patrouillent pendant quatre jours, puis ont deux jours de repos. Imaginez la réaction du soldat qui est à la terrasse d'un café parce qu'il est au repos, et qui, le lendemain, patrouille au même endroit." Pour le général, dans ce cas, le soldat a "beaucoup de mal à inscrire sa vigilance dans un état de guerre qu'il n'a pas connu la veille, puisqu'il était au même endroit à boire des cafés avec ses amis. Dominique Trinquant pointe le décalage important entre "l'entraînement et la préparation à la guerre, et le fait d'être obligé d'appliquer ces actions dans un territoire en paix. Pour le soldat, du coup, "la vigilance du baisse forcément", explique-t-il.

Les familles de militaires confient leurs ras-le-bol

Quelques jours avant l'attaque de mercredi à Levallois, France Inter a interrogé des soldats de l'opération Sentinelle. Le caporal-chef Julien, qui a patrouillé pendant un an dans les rues des grandes villes françaises reconnaît aussi les difficultés de l'exercice. "Le plus usant, c'est surtout la répétition. Lors d'un déploiement c'est souvent les mêmes zones, on a l'impression de voir les mêmes rues, les mêmes bâtiments des centaines de fois, mais c'est comme ça, on est obligés."

On est plus inquiètes quand ils sont sur le territoire national que quand ils sont à l'étranger" - Laëtitia, femme de militaire

Les femmes de militaires, elles aussi, ont confié leur lassitude au micro de franceinfo. Laëtitia, à la tête du mouvement Femmes de militaires en colère, et dont le mari patrouille parfois pour l'opération Sentinelle, explique : "On est plus inquiètes quand ils sont sur le territoire national que quand ils sont à l'étranger." Elle pointe aussi les conditions de vie et de logement parfois insalubres des militaires : "Il est logé dans des endroits où on ne mettrait même pas des animaux. On a des hommes qui sont mangés par des punaises de lit, déplore-t-elle. Ce sont des militaires, mais ça reste des hommes, des maris et des pères. Nous, on n'a pas envie d'avoir des centaines de cercueils sur la place des Invalides, parce que malheureusement, c'est ce qui va arriver", conclut-elle.

