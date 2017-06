Après l'attaque de Londres, les organisateurs des championnats du monde d'athlétisme UNSS à Nancy s'interrogent

Après les attaques de Manchester et de Londres, la sécurité sera au centre des préoccupations pour les championnats du monde d'athlétisme UNSS fin juin à Nancy. 800 adolescentes sont attendus dans la cité ducale.

"On voulait sortir les athlètes du stade et les mettre dans la ville" : c'était l'envie de Serge Raineri, directeur régional de l'UNSS et organisateur des Mondiaux d'athlétisme scolaires du 24 au 30 juin à Nancy. Mais avec la multiplication des actes terroristes non loin du territoire français, il est bien obligé de s'adapter, en lien avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Pas de défilé dans les rues

La cérémonie d'ouverture avec un défilé dans les rues de Nancy est déjà abandonnée. Elle se tiendra à l'Opéra, avec des accès réglementés. Il faut revoir les exigences de sécurité à la hausse et ceux d'ouverture à la baisse, regrette Serge Raineri :

Aujourd'hui, on allume la télé et on tombe sur Londres. Et on se dit que mettre les athlètes dans la ville, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions parce qu'on est bien obligés de prendre cette dimension là."

Malgré tout, Serge Raineri espère pouvoir obtenir quelques espaces de liberté pour ne pas complètement replier la compétition sur elle-même :

Ce qu'on voudrait éviter, c'est se retrouver dans une situation complètement aberrante qui fasse qu'un gamin venu du fin fond de l'Australie se retrouver à avoir vu de Nancy la gare et le stade Raymond Petit".

Les 800 athlètes seront de toute façon en ville puisqu'ils seront tous logés sur Nancy centre, à proximité de la place Stanislas. Des rendez-vous sont prévus avec les services de la préfecture dans les jours à venir.