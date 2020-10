Après le meurtre de Samuel Paty, le Conseil de défense propose de nouvelles mesures

Emmanuel Macron et son gouvernement promettent des réponses politiques après l'assassinat de Samuel Paty : "La peur va changer de camp" a martelé le président lors d'un conseil de défense ce dimanche soir. Deux heures et demi de réunion avec une majeure partie de son gouvernement pour trouver des solutions concrètes après la décapitation de ce professeur d'Histoire Géographie à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un terroriste islamistes de 18 ans. Un hommage national lui sera rendu ce mercredi 21 octobre, le département des Yvelines propose de renommer le collège en son honneur.

Des mesures "concrètes" dès cette semaine

Première choses, les préfets ont les quinze jours de vacances pour trouver comment mieux sécuriser les écoles et rassurer les élèves. Le gouvernement promet aussi de mieux contrôler les structures, associations ou personnes proches des milieux radicalisés. Sur le terrain, des perquisitions et des convocations contre ceux qui se sont réjouis de l’attentat, 80 messages de soutien au terroriste ont été identifiés sur les réseaux sociaux.

Des réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron entend plus largement contrôler : il veut aussi renforcer la veille sur Twitter, Facebook ou Whatsapp, et préparer son "contre discours". Le président demande à ses ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Education de compléter son projet de loi "renforçant la laïcité et les principes républicains", anciennement nommé "projet de loi contre les séparatismes". Ce texte doit être présenté le 9 décembre en conseil des ministres.