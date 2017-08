Après l'attentat de Barcelone, les mesures de sécurité maintenues jusqu'à nouvel ordre à Bordeaux

Après les attentats de Barcelone et de Cambrils, la question de la sécurité dans les rues de Bordeaux se pose de nouveau. Jean-Louis David, élu en charge de la vie urbaine, affirme que "de facto" les Blocstop installés sur les quais seront maintenus jusqu'à nouvel ordre.

Pour parer aux attaques perpétrées par des véhicules-bélier, nouveau moyen de semer la terreur pour les terroristes, la municipalité de Bordeaux avait installé à l'occasion de la fête du fleuve des gros pavés jaunes sur les quais, appelés Blocstop. Ce vendredi matin, au lendemain de l'attaque de Barcelone et de Cambrils, Jean-Louis David, élu en charge de la vie urbaine à Bordeaux, estime que "de facto" ces gros pavés jaunes seront maintenus jusqu'à nouvel ordre.

"Nous avons sécurisé un certain nombre d'espaces publics et nous avons maintenus les dispositifs jusqu'à nouvel ordre. A priori, le nouvel ordre était prévu à la rentrée. Compte tenu des circonstances, très probablement, on maintiendra autant qu'il le faudra ces dispositifs. On devait se poser la question à la fin de l'été concernant les Blocstop, savoir s'il fallait les déplacer, diminuer le dispositif ou pas... je pense que la réponse est de facto le fait qu'on restera dans la situation actuelle. Mais nous avons quand même conscience du fait qu'un certain nombre de situations ne sont pas possibles à sécuriser. Est-ce que la rue Sainte-Catherine est possible à sécuriser ? Elle l'est aujourd'hui par des patrouilles... à l'occasion de grandes manifestations, nous avons mis des dispositifs particuliers. Des blocs ? Bien sûr que non car il faut que les services de secours puissent intervenir. Mais des dispositifs renforcés de police avec des véhicules qui interviennent ou empêchent l'intrusion, tout cela est possible. Nous aurons certainement une réunion prochainement qui permettra d'en savoir plus."