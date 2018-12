Après l'attentat de mardi, recueillement au mileu de la foule dans les rues de Strasbourg

4 jours après le drame, la foule est revenu hier dans les rues de Strasbourg et au marché de Noël. Tourisme, emplettes de Noël mais aussi haltes et recueillement devant tous les endroits où sont tombées les victimes de Cherif Chekatt.

Strasbourg, France

Les sacs de course et les bonnets de Noël ont refait leur apparition dans les rues du centre, la foule est revenue, elle est dense mais l'attaque de mardi soir alimente toutes les discussions. Régulièrement, sur le trottoir, des petites bougies, des bouquets de fleurs, des messages, rappellent qu'une victime est tombée à cet endroit.

je voulais allumer la bougie avec mamie parce qu'il y avait un méchant monsieur qui a tiré sur des personnes et qu'après elles étaient mortes. Erminia, 6 ans

Dans la rue des Orfèvres © Radio France - Olivier Vogel

Devant la Stub, rue du Saumon où Pascal, un jeune retraité, a été tué © Radio France - Olivier Vogel

Devant la Stub © Radio France - Olivier Vogel

Devant le bar restaurant les Savons d'Hélène, à l'angle des rues du Savon et Sainte Hélène, où plusieurs victimes ont été prises pour cible, Pierre-Marie gare son vélo chargé de petites branches vertes qu'il va disposer sur le rebord des fenêtres où on été déposées des bougies, des fleurs et des messages.

comme je reviens du jardin je mets de la verdure parce qu'ils ont tous mis des trucs mais il n'y a pas une feuille et ça met un peu de baume au coeur. Pierre-Marie, un voisin

Pierre-Marie est venu déposer de la verdure devant les Savons d'Hélène © Radio France - Olivier Vogel

Devant le bar-restaurant les Savons d'Hélène © Radio France - Olivier Vogel

Dans la rue des Grandes Arcades, c'est Isabelle et sa fille qui viennent déposer une rose blanche. Isabelle est infirmière et elle était à l'hôpital le soir du drame. Elle explique en sanglotant qu'elle est venue pour l'un de ses patients blessé le soir de l'attaque.

c'est un patient qu'on a extubé et qui va bien, je travaille ce soir et je serai contente d'aller le voir et de lui dire que je suis venue. Isabelle, infirmière

Dans la rue des Grandes Arcades © Radio France - Olivier Vogel

Sur le pont Saint-Marin où un touriste thaïlandais a été tué © Radio France - Olivier Vogel

Ce dimanche matin un rassemblement citoyen en soutien aux victimes de l'attentat aura lieu place Kléber à Strasbourg à partir de 10 heures 30