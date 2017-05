Après l’attentat de Nice, le tourisme repart sur la Côte d’Azur

L'adjoint au tourisme à la ville de Nice, député UDI des Alpes-Maritimes, Rudy Salles, se réjouit de la reprise du tourisme sur la Côte d'Azur après l'attentat du 14 juillet.

"Il y a eu une baisse de fréquentation entre juillet et décembre de 10%" souligne Rudy Salles, invité de France Bleu Azur ce mardi à 7h50, mais depuis décembre 2016 les touristes reviennent. D’après l’observatoire économique de la CCI Nice Côte d’Azur, le taux d’occupation des hôtels niçois a augmenté de 0,4% entre janvier 2016 et janvier 2017.

D’importantes campagnes de promotions à l’étranger

Juste après l’attentat de Nice, "les Italiens et les touristes asiatiques et américains ont annulé leurs séjours sur la Côte d’Azur, mais depuis le début de l’année 2017, ils reviennent progressivement" remarque Rudy Salles. Plus de 2,5 millions d’euros ont été injectés par la Ville de Nice, le département des Alpes-Maritimes et la CCI pour aider les acteurs du tourisme et rassurer les Azuréens. "Des actions de promotions sur internet notamment et l’exportation du Carnaval de Nice en Chine" ont aussi contribué à attirer les touristes estime Rudy Salles.