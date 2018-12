Après l'attentat de Strasbourg, la préfecture de Moselle renforce la sécurité des marchés de Noël

Davantage de militaires et de policiers, avec notamment une demi-compagnie de CRS présente dès ce mercredi à Metz, les services de l'État en Moselle ont tenu à rassurer au lendemain de l'attentat de Strasbourg.

Moselle, France

L'enquête se poursuit, après l'attentat de Strasbourg, qui a coûté la vie à 2 personnes. Le tireur présumé est toujours en fuite et recherché activement par la police. Plusieurs centaines d'agents sont mobilisés pour tenter de le localiser et de l'appréhender.

Mais la crainte, un peu partout dans le pays, et notamment en Moselle, c'est évidemment celle de la sécurité, et notamment en cette période de fêtes de fin d'année. Dès mardi soir, le plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximal, le niveau "urgence attentat". Il prévoit par exemple un renforcement des contrôles aux frontières, en lien avec la traque du tireur présumé. Le préfet Didier Martin le confirme : "des opérations sont actuellement menées en Moselle". Mais pour des raisons de sécurité, impossible d'en savoir plus.

Une sécurisation de tout le département

Quant aux marchés de Noël, les dispositifs de sécurité les encadrant ont été renforcés. A Metz, les vigiles qu'on voit lorsqu'on se rend dans les villages de chalets ont désormais la consigne de procéder à des fouilles plus poussées, notamment pour les sacs ou les vestes. Les effectifs de militaires de l'opération sentinelles, tout comme les policiers, ont été renforcés. Une demi compagnie de CRS a ainsi été dépêchée pour assurer la sécurité dans la capitale mosellane.

Les dispositifs ont aussi été renforcés dans le reste du département. "Avec l'ensemble des sous-préfets, nous avons recensé l'ensemble des marchés et manifestations de Noël prévus dans les jours à venir, pour s'assurer qu'ils soient parfaitement sécurisés", précise le préfet de Moselle.