Après l’attentat de Strasbourg, une cellule psychologique et un centre d’accueil pour mettre des mots sur l’horreur

Après l'attaque mortelle de Strasbourg, pour faire face aux traumatismes et aux angoisses, un centre d’accueil a été mise en place non loin du centre-ville de Strasbourg. Une cellule psychologique téléphonique répond aussi aux personnes qui ont besoin de parler.

Strasbourg, France

Après l’attentat du marché de Noël de Strasbourg qui a fait 3 morts et 13 blessés, la cellule psychologique a déjà reçu un millier d’appel indique ce vendredi matin Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris. Le centre d’accueil a installé à Strasbourg rue Dauphine permet aussi à ceux qui en ressentent le besoin de venir raconter et mettre des mots sur ce qui est arrivé. 145 personnes ont déjà poussé la porte.

Cherif Chekatt, l'auteur présumé de l'attaque mortelle a été abattu par la police jeudi soir dans le quartier de Neudorf après une traque de 48 heures.

[#Strasbourg] Toute personne ayant besoin d’une prise en charge médico-psychologique peut contacter le Samu-Centre 📞15

Mettre des mots pour continuer

Certains ont "peur de sortir" de chez eux, d'autres veulent "mettre des mots" sur ce qu'ils ont vécu. Au centre d’accueil des familles, la cellule psychologique et juridique qui aide tous ceux qui ont vécu un traumatisme le soir de la fête, il y a quelques fleurs le long des barrières et des ambulances qui entrent régulièrement.

A l’intérieur, ils sont pris en charge par les médecins et le Samu. Il y a beaucoup de jeunes, dont certains ressortent les yeux rougis et les mains qui tremblent. Ils sont visiblement très émus.

Une étudiante de 21 ans explique qu’elle en avait besoin : « On m’aide à poser des mots. Tout seul, ce n’est pas facile ». Elle ajoute : "Je pense qu’on est tous très choqué. Faut faire avec c’est comme ça »

Les CRS hurlaient à tout le monde courez pour votre vie

Même sentiment chez cet auto entrepreneuse de 35 ans. Elle était dans sa boutique et elle a vu des dizaines de CRS qui sillonnaient la ville le soir du drame. « Ils hurlaient à tout le monde courez pour votre vie ».

Elle aussi n’arrive pas à enlever les images de sont esprit : « Je pense qu’on est tous très choqué. Je ne dors pas bien. J’ai du mal à reprendre une activité. Je n’ai pas eu le courage ».

Un sentiment d’insécurité qui ne quitte plus les Alsaciens

Ce sentiment d’insécurité est aussi partagé par de nombreux Alsaciens. Eux n’étaient ni à Strasbourg, ni à proximité des lieux du drame, mais sont aussi marqués depuis l’attentat. Nombreux sont ceux qui ont témoigné sur l’antenne de France Bleu Alsace. La radio de service public leur a donné la parole au lendemain de l’attentat, mais aussi ce vendredi. Nicole habitante d’Huttenheim raconte à l’antenne ce sentiment qui ne la quitte plus : "Maintenant je fais attention. J’habite dans un petit village, maintenant je vérifie les portes le soir"

Mardi soir, elle s’est retrouvé à chercher son fils de 34 ans dans les rues. Il était parti à Strasbourg et ne répondait pas au téléphone. Malgré la mort du tireur, elle ne se sent pas apaisé : "On a peur maintenant qu’il se passe encore autre chose, qu’il n’y ait pas de fin et que ça dégénère"

Le centre d'accueil des familles est ouvert tous les jours de 9h à 19h rue Dauphine.

Une cellule d'urgence médico-psychologique circulera dans les rues de Strasbourg ce vendredi après-midi. L'équipe est composée d'un médecin urgentiste et de psychologues. Elle se déplacera sur la grande-île à partir de 14h, pour rencontrer "des résidents, des commerçants et des touristes" qui le souhaitent.

Cette cellule est joignable 24h/24 au 01 44 49 24 30