Après l'effondrement d'un plancher la nuit du nouvel an à Rennes, six victimes déposent plainte

"Au vu de l'état dégradé et indécent de l'habitation, nous avons pris la décision de déposer une plainte contre le propriétaire et contre X pour blessures involontaires aggravées et mise en danger de la vie d'autrui". Maitre Jean-Guillaume Le Mintier, est l'avocat de six des sept victimes de l'effondrement d'un plancher la nuit du nouvel an dans un immeuble de la rue Nantaise dans le centre ville de Rennes. Cette nuit là, ces jeunes colombiens décident d'aller fumer une cigarette dans le couloir attenant à l'appartement où ils font la fête. Mais d'un seul coup, "on bougé un peu et c'est là que le plancher a craqué et nous sommes tous tombés dans la cave " explique Danna Moreno, l'une des victimes qui habite l'appartement juste à coté et qui a le même propriétaire. Une chute de près de 4 mètres qui va blesser les sept jeunes. Danna a une entorse à la cheville, d'autres de multiples fractures aux bras, aux pieds ou encore des hématomes.

Un couloir qui aurait du être inaccessible

Danna raconte que depuis près deux ans qu'elle habite dans cet immeuble, il est monnaie courante de fumer des cigarettes dans ce couloir. "Il n'y a jamais eu de panneau pour nous dire que ce couloir était condamné et la porte ne fermait pas" explique la jeune femme. "Le propriétaire ne pouvait pas ignorer le risque immédiat d'accident ou d'effondrement vu l'état de délabrement de son immeuble. Il y a une inertie concernant des travaux qui auraient dû être effectués. Et si les travaux étaient à prévoir, il fallait au moins signaler les zones accidentogènes de l'habitation, ce qui n'a pas été fait puisqu'il n'y avait aucun panneau de signalisation. Par conséquent, il a commis une violation délibérée de son obligation de sécurité. Il a l'obligation d'assurer la santé physique des locataires" explique son avocat Jean-Guillaume Le Mintier.

Des victimes toujours pas entendues par la police

Danna et ses amis ne comprennent pas. Douze jours après l'accident, il n'y a toujours pas eu de constatations sur les lieux et aucune des victimes n'a été entendue dans le cadre d'une enquête. " Aucune nouvelle depuis, ils ne nous ont pas appelé " regrette la jeune femme. "Ce qui est curieux, c'est que personne n'a été entendu. Nous souhaiterions que la zone accidentée soit préservée pour conserver les indices et les preuves pour déterminer les responsabilités" explique Maître Jean-Guillaume Le Mintier qui espère, comme les victimes, qu'une enquête sera rapidement diligentée.