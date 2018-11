Le nombre de personnes portées disparues est toujours incertain et provisoire après l'effondrement de deux immeubles à Marseille rue d'Aubagne. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a avancé les chiffres de cinq à huit disparus. Les recherches se poursuivent dans les gravats car les secours gardent espoir de retrouver des survivants dans ce qu'on appelle des poches de survie.

Lorsque les étages s'effondrent ils peuvent créer parfois des espaces qui n'écrasent pas les éventuelles personnes dessous et cela leur permet de trouver de l'air pour attendre l'arrivée des secours. Les victimes peuvent ainsi rester en vie plusieurs heures dans ces poches de survie et les secours en ont déjà repéré à plusieurs reprises. Ils espèrent retrouver ainsi des personnes portées disparues a expliqué Julien Ruas, adjoint au maire de Marseille délégué aux marins pompiers.

Les équipes se relaient en permanence sur place pour fouiller les tonnes de gravats et la pluie qui tombe rend difficile les recherches, mais d'après Julien Ruas, "il n'y a pas de conditions idéales dans ce genre de catastrophe, tout est compliqué".

"Il faut compter entre cinq et sept jours de nettoyage, les équipes se relaient pour aller le plus vite possible car le temps n'est pas un atout", Julien Ruas