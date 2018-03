Attaques dans l'Aude : après l'hommage national, les obsèques des victimes ont lieu ce jeudi

Par Frédéric Chapuis, France Bleu

Six jours après les attentats de Carcassonne et de Trèbes et au lendemain de l'hommage national aux Invalides, les quatre victimes de l'attaque sont enterrées ce jeudi dans l'Aude. Avant les obsèques, le Premier ministre Édouard Philippe assiste à une dernière cérémonie républicaine.