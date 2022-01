Après l'incarcération d'Alain Ferrand, l'embarras des élus de Perpignan Méditerranée Métropole

"Pas de commentaires". Invités à réagir à l'interpellation et au placement en détention d'Alain Ferrand pour violation de son contrôle judiciaire, la plupart de ses collègues au sein de Perpignan Méditerranée Métropole préféraient botter en toucher ce mercredi. Pas question de s'exprimer sur une affaire en cours, présomption d'innocence oblige. Le sentiment général était cependant plutôt bien résumé par l'un des plus ancien conseillers communautaire, l'ex maire de Cabestany Jean Vila : "Ça met tout le monde dans l'embarras et ça risque de créer une situation un peu compliquée. Surtout si il reste en prison !"

L'embarras était déjà présent depuis la mise en examen du maire du Barcarès en mai dernier pour extorsion en bande organisée, concussion et complicité de destruction de preuves. Cette fois, la gène a encore grimpé d'un cran. Un élu évoque "un gâchis" et "une image du territoire écornée" alors qu'Alain Ferrand est officiellement en charge de sa promotion. Le maire du Barcarès n'est d'ailleurs plus vraiment en odeur de sainteté depuis quelques mois à PMM. Début octobre, poussé vers la sortie, il a dû démissionner de la présidence de l'ADE (Agence de Développement Economique) . Il conserve néanmoins pour l'instant son poste de 1er vice-président et ses délégations. Une situation qui pourrait peut-être changer s'il devait être placé en détention provisoire.

Alain Ferrand est convoqué vendredi matin à Marseille par la juge d'instruction en charge de l'enquête.