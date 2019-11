Après l'incendie à Carbon-Blanc, une cinquantaine de sinistrés en attente de relogement

Bordeaux, France

Après l'incendie dans une résidence à Carbon-Blanc vendredi dernier, une cinquantaine de sinistrés attend des solutions de relogement. Vingt familles ne peuvent plus retourner chez elles. Tous les logements de la résidence sont inhabitables, précise le maire de Carbon-Blanc Alain Turby. "4 ont entièrement brûlé, les 16 autres ne seront pas réhabilités avant des mois, voire des années. C'est pour ça que nous travaillons sur un relogement définitif dans d'autres structures."

J'ai peur, j'ai des images de l'embrasement. Si on continue à vivre là-bas...ce n'est pas possible - Solène

La plupart des sinistrés ne souhaite de toute façon pas retourner dans la résidence, même si elle est reconstruite. Le traumatisme est trop important. Solène était chez elle quand l'incendie s'est déclaré à l'étage au-dessus. "Ces images-là, on les aura toute notre vie avec nous (...) ça fait trois nuits que je ne dors pas, je me demande ce qu'on va pouvoir retrouver." Elle a été relogée à l'hôtel pour le moment. Le bailleur Domofrance a rencontré les familles sinistrées ce lundi et leur cherche de nouveaux logements.

Tout le monde ne pourra peut-être pas rester à Carbon-Blanc, le bailleur n'ayant pas assez de logements disponibles dans le secteur. Michael craint des frais supplémentaires s'il doit déménager avec sa famille dans une autre commune. Il voudrait "que ça aille vite, qu'on puisse reconstruire à zéro (...) les assurances sont là, bien sûr, mais ce ne sera plus pareil..." Pour tourner la page, il veut aussi des explications sur l'origine du sinistre.

La cage d'escalier de la résidence.

Un sinistre d'origine électrique

Ce lundi, le maire de Carbon-Blanc Alain Turby évoquait un incendie d'origine électrique. Une hypothèse confirmée par la gendarmerie. Contactée par France Bleu Gironde, elle indique que son enquête conclut à un sinistre "d'origine accidentelle, électrique." Plusieurs sinistrés pointent du doigt le compteur Linky de l'appartement dans lequel l'incendie s'est déclaré. Une hypothèse "prématurée" pour le maire, qui s'est néanmoins accordé avec Domofrance pour "adresser un courrier à Enedis" afin que des contrôles soient menés dans les appartements et maisons où ce compteur Linky est installé. Stéphane Lhomme, élu à Saint-Macaire et figure des mouvements d'opposition aux compteurs Linky, indique de son côté son intention de porter plainte contre Enedis.