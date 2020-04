Après l'incendie à la mairie de Villefontaine, la Région débloque 100.000 euros

Cette aide en urgence doit "permettre à la municipalité de rebâtir rapidement l'édifice" fait savoir la Région. L'incendie a fait des dégâts au niveau de la façade et du grand hall d'entrée.

Les dégâts se situent au niveau de la façade et du grand hall d'entrée.

Après l'incendie criminel dont a été victime la mairie de Villefontaine, le conseil régional fait savoir ce samedi qu'il attribue une aide en urgence de 100.000 euros à la commune pour "rebâtir rapidement l'édifice." La Région parle d'une "attaque inqualifiable encore plus dans cette période" faisant référence bien sûr au confinement lié au coronavirus.

"Nos mairies sont des pivots de notre société"

« Nous avons été extrêmement choqués d’apprendre hier matin l’attaque criminelle perpétrée à l’encontre de la mairie de Villefontaine. Nos mairies sont garantes de notre démocratie. Elles sont aussi des lieux essentiels pour assurer à la population des services indispensables à son quotidien. Ce sont des pivots de notre société (...) Naturellement, nous avons ainsi choisi d’octroyer une aide de 100 000 euros à la commune de Villefontaine afin qu’elle puisse rapidement surmonter cette épreuve », déclare Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Raymond Feyssaguet, maire pendant plus de 20 ans de Villefontaine, est conseiller régional, membre de la majorité.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une voiture, volée un mois plus tôt, a été projetée contre l'entrée de la mairie. Puis le feu y a été mis. Dans un communiqué, vendredi après-midi et s'appuyant sur les images de vidéosurveillance, la mairie de Villefontaine évoquait un individu commettant cet acte. Les dégâts se situent au niveau de la façade et du grand hall d'entrée. Un cabinet spécialisé s'est rendu sur place vendredi pour définir les travaux prioritaires de sécurisation.

