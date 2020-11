Après l'incendie au cœur de Joigny, les sinistrés cherchent à se reloger

L'incendie qui a pris mercredi soir à Joigny dans l'Yonne n'a pas fait de victimes. Mais trois maisons mitoyennes ont été en partie détruites et les familles vont devoir trouver à se reloger. Parmi les sinistrés, une artiste s'apprêtait à ouvrir son atelier au public pour les ventes de Noël.

Tout s'est passé très vite ce mercredi soir dans la rue des moines à Joigny dans l'Yonne. Le feu est parti du numéro 3 de la rue et s'est propagé aux toits des deux maisons voisines. Au total trois bâtiments ont été touchés par le feu, dans cette étroite rue médiévale, située face à une église. Le feu est parti vers 18 heures, il sera maîtrisé trois heures plus tard par les quarante-sept pompiers venus pour certains en renfort de Sens et d'Auxerre.

Le toit de cette habitation a été complètement ravagé par les flammes à Joigny © Radio France - Renaud Candelier

Vingt-cinq personnes évacuées

Vingt-cinq personnes ont été évacuées. Deux des trois familles dont les maisons sont incendiées ont été relogées provisoirement chez des amis ou dans de la famille. La troisième a été prise en charge par son assurance. Cette famille est actuellement relogée à l'hôtel à Sens.

Un possible arrêté de péril sur les bâtiments

Mais pour elles, le provisoire risque de durer. La ville de Joigny pourrait prendre un arrêté de péril sur l'ensemble des bâtiments incendiés. Leur structure a pu être fragilisée par le feu et l'eau abondamment versée sur les flammes.

Il a fallu quarante-sept pompiers pour venir à bout du feu, ainsi que deux grandes échelles - Sophie Thomas

Troisième incendie dans le quartier médiéval depuis sept ans

C'est la troisième fois depuis sept ans que la vieille ville de Joigny est touchée par des incendies qui se propagent aux habitations voisines. En 2016 et surtout en 2013, ce scénario de contamination entre maisons à colombages s'était déjà produit.