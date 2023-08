Après l'incendie au Mans, les habitants reviennent chez eux mais sont toujours sous le choc

Au lendemain de l'incendie qui a eu lieu au 12bis rue Paul Courboulay au Mans, les habitants ont pu revenir chez eux. Ils sont nombreux à s'activer pour tenter de nettoyer leurs appartements couverts de suie,

La porte de l'immeuble est grande ouverte, les employés d'une société de nettoyage, recrutés Sarthe Habitat, tentent de faire disparaitre les traces de l'incendie. Ils secouent les tapis, lave le sol, mais à peine rentré dans le hall, l'odeur de fumée prend à la gorge. Les murs blancs sont devenus noirs.

La suie sur les murs à l'intérieur de l'immeuble rue Paul Courboulay au Mans © Radio France - Eloïse Roger

Chez elle, au rez-de chaussée, Karine est déjà en plein ménage. "Je vide mes placards, je ferai la vaisselle au fur et à mesure, je bouge mes meubles, j'essuie tout*, je lave mon sol, tout est noir**, faut tout nettoyer de fond en comble ! J'avais fait une lessive hier je dois la refaire et je dois laver tous les draps de lits, c'est lamentable"*, soupire-t-elle. "J'ai emménagé ici début juillet et il y a déjà un incendie, c'est quoi la prochaine étape ?" Sourit-elle pour dédramatiser la situation.

Au rez-de-chaussée, Karine est déjà en train de tout nettoyer © Radio France - Eloïse Roger

Mélodie habite juste au dessus, au premier étage. Elle a demandé à toute sa famille de venir l'aider. Ils sortent de chez elle les bras chargés de sacs de linge. "C'est plein de suie partout, ça sent très fort la fumée, donc là on part faire des machines, chez mes parents, chez mon conjoint, dans les laveries, il faut tout laver de toute façon."

La cage d'escalier est noire de suie et l'odeur de fumée est encore très présente © Radio France - Eloïse Roger

Kylian est venu prêter main forte à sa belle-mère qui habite au 5eme étage. Il ne préfère pas prendre l'ascenseur alors il gravit les cinq étages dans le noir, à l'aide du flash de son téléphone car la lumière a été coupée. L'odeur est encore plus présente et il fait chaud. Chez eux, le sol qui était gris clair est recouvert d'une couche de suie. Il y a aussi des éclats de verre partout et des gouttes de sang. "Un pompier s'est blessé en cassant la baie vitrée pour évacuer des résidents depuis notre balcon" raconte Kylian.

En voulant évacuer des résidents bloqués, les pompiers ont brisé une baie vitrée dans un appartement au cinquième étage. © Radio France - Eloïse Roger

Sa belle-mère, Nathalie, a les larmes aux yeux. "Je ne peux pas rester chez moi". Elle venait tout juste de rentrer de vacances. "J'ai très peu de vêtements portables qui n'ont pas l'odeur de fumée et je ne peux même pas envisager de rester ici plusieurs heures sinon j'ai une crise d'asthme". En attendant de pouvoir revenir définitivement chez elle, Nathalie a contacté son assurance. Elle a aussi perdu beaucoup de matériel qui a brulé dans sa cave.

Il y a des débris de verre partout dans l'appartement de Nathalie au cinquième étage © Radio France - Eloïse Roger

Le bailleur**, Sarthe Habitat, était sur les lieux pour soutenir les résidents**. Ils ont prévu de revenir lundi pour faire un point avec eux et suivre leurs démarches auprès des assurances. "C'est à eux de lancer la procédure, explique Lize Daculsi, directrice de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine pour Sarthe Habitat. Mais nous voulons être présents pour eux autant pour ces démarches administratives mais aussi pour les écouter et qu'ils puissent se décharger émotionnellement après ce qu'ils ont vécu."

La suie a noirci tous les sols, les murs et les meubles des appartements © Radio France - Eloïse Roger

Selon Sarthe Habitat, "il n'y a pas de problème de sécurité, ce n'est pas un acte qui est lié à un problème de maintenance des immeubles c'est un acte volontaire, on laisse l'enquête se poursuivre."