Après l'incendie d'une école à Lille, Gérald Darmanin assure que "la République ne se laissera pas intimider"

C'est un nouveau message de fermeté que Gérald Darmanin a adressé aux trafiquants de drogue au lendemain de l'incendie de l'école maternelle Hachette, dans le quartier sensible du faubourg de Béthune, à Lille. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la mi-journée à la caserne Littré, d'où était parti le véhicule de pompiers visé par des mortiers d'artifice.

Le ministre de l'Intérieur a confirmé la piste criminelle et y a vu des représailles à une opération de police qui s'était déroulée quelques heures plus tôt dans le quartier, liée au trafic de drogue : "Je veux dire tout le sentiment de dégoût que cela m'inspire de s'en prendre à une école de la République", a déclaré Gérald Darmanin entouré de Martine Aubry, la maire PS de Lille et du président divers droite du conseil départemental du Nord, Jean-René Lecerf. Le ministre s'est ensuite adressé aux trafiquants :

Je suis venu leur dire que la République ne se laissera pas intimider et nous allons intensifier la lutte

Le ministre a énuméré les attaques très symboliques depuis une semaine : jets de projectiles contre des forces de l'ordre, tir de mortier d'artifice au domicile d'un policier à Tourcoing et incendie d'une école.

"Acte délirant" pour Martine Aubry

La maire PS de Lille a également estimé que l'incendie de l'école Hachette était directement liée à un coup de filet parmi des trafiquants de drogue : "Nous avions demandé cette action sur le faubourg de Béthune. Nous gênons beaucoup les dealers et il nous reste encore beaucoup à faire. Visiblement, on les gêne et tant mieux !"

Ils n'ont décidément aucun morale et rien qui les arrête pour aller brûler une école !

Martine Aubry, la maire PS de Lille, devant la caserne de pompiers Littré © Radio France - Stéphane Barbereau

L'école Hachette, qui compte une cinquantaine d'élèves, restera fermé lundi, jour de rentrée scolaire. Les enfants seront répartis dans deux autres écoles situées à proximité. Un vaste programme de rénovation urbaine est prévu dans le quartier du Faubourg de Béthune ces prochaines années.