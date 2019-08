Après l'incendie dans le centre historique de Rouffach, la solidarité s'organise et les dons affluent

Rouffach, France

L'incendie a été un choc pour Rouffach, touchée en plein centre historique alors que la commune haut-rhinoise s'apprêtait à célébrer son festival culturel A dos d'art, le mercredi 21 août 2019. On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de ce drame qui a fait un mort et détruit totalement ou en partie plusieurs maisons anciennes. Le feu serait parti de la cuisine ou du salon de la maison où était ensevelie la personne décédée mais l'identité de cette victime n'est toujours pas confirmée. Il pourrait s'agir de l'homme de 70 ans porté disparu. Il faut attendre deux à trois semaines avant d'obtenir les résultats des tests ADN. En revanche, l'enquête ne montre pas encore si l'incendie est d'origine accidentelle ou non.

Les flammes ont détruit entièrement la maison où elles ont débuté, avant de ravager en grande partie deux autres maisons, touché la toiture d'une quatrième et plus légèrement abîmé une cinquième maison. Deux familles d'une et quatre personnes ont dû être relogées. Elles sont mises à l'abris le temps des travaux.

Une vague de solidarité

Face à la situation de ces familles dont certaines ont perdu une grande partie de leurs biens dans l'incendie, et ce à quelques jours de la rentrée, le centre communal d'action sociale de Rouffach a débloqué une aide financière. 1 400 euros de bons alimentaires et 11 500 euros d'aide d'urgence en attendant le retour des assurances. Mais les associations et particuliers se sont également montrés généreux. Les dons matériels ont afflué : des meubles, de la vaisselle, du linge... Le maire, Jean-Pierre Toucas, assure que les dons matériels sont désormais plus que suffisants.

Néanmoins, les dons financiers sont toujours les bienvenus. Le premier est arrivé peu après l'incendie de la part de l'association de la fête de la sorcière de Rouffach, un geste symbolique également puisque cette célébration se déroulait dans le centre historique à ses débuts. Les dons financiers peuvent être effectués par chèque à l'ordre du CCAS de Rouffach, et donneront droit à un crédit d'impôt.

Des travaux de consolidation ont eu lieu après l'incendie du 21 août 2019 dans le centre historique de Rouffach, qui a ravagé plusieurs maisons. - Jean-Pierre Toucas