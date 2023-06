Après l’incendie de Carqueiranne, la police interpelle un jeune, déjà condamné pour des incendies volontaires

L’enquête ouverte par le commissariat de Hyères a été rapide après l’incendie qui s’est déclaré lundi après-midi dans le Massif de La Sabatière à Carqueiranne. La brigade de sûreté urbaine a en effet interpellé dans la soirée un jeune homme de 18 ans au domicile de sa mère à Carqueiranne. "Il présente un discernement altéré" selon le parquet de Toulon.

Il a été aperçu par des témoins "prenant la fuite en courant" dans le massif après le départ de feu. Une des personnes le connait bien et a prévenu la mère du mis en cause toujours selon le parquet de Toulon.

Il reconnait les feux de La Sabatière

En garde-à-vue, il reconnait avoir mis le feu "par pulsion" selon une source policière et avoir provoqué les deux incendies de La Sabatière : celui de vendredi soir qui a brûlé 50m2 de végétation et celui de lundi après-midi qui a mobilisé de gros moyens (2 hélicoptères bombardiers d’eau, 4 canadairs et plusieurs dizaines de pompiers au sol) et qui a été maîtrisé après 4 heures de lutte. Ce feu a brûlé entre 1 et 3 hectares.

Condamné à de la prison ferme pour une série de feux à Hyères

Le jeune homme est déjà connu pour les mêmes faits. Il a été interpellé en juin 2022 pour une douzaine de départs de feu à proximité des hôpitaux et centres de rééducation du quartier de l'Almanarre à Hyères. Mineur à l’époque des faits, avait été condamné à 4 mois de prison ferme et à un suivi socio-judiciaire de 5 ans par le Tribunal pour enfants de Toulon. Il avait alors expliqué avoir allumé ces feux pour "se venger car il n’avait pas réussi le concours de sapeurs-pompiers".

Agé de 18 ans depuis janvier, il sera jugé pour les feux de Carqueiranne en comparution immédiate ce mercredi devant le Tribunal correctionnel de Toulon.