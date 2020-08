Après l'incendie de Frontignan, deux braqueurs de 21 ans ont été interpellés

La police de Sète a interpellé deux jeunes hommes de 21 ans soupçonnés d'avoir braqué la station service Dyneff de Frontignan et d'avoir mis le feu à leur voiture ce jeudi. Ils avaient auparavant rempli d'essence deux bouteilles d'eau à la station Total avant de se rendre dans l'autre station où ils se sont faits remettre le contenu de la caisse, environ 1000 euros.

Un braquage réalisé avec une arme de poing par l'un des individus qui a dissimulé son visage avec une capuche, un masque et et des lunettes. L'autre l'attendait au volant d'une Twingo. Tous les deux partent dans le secteur de la carrière pour mettre le feu à la voiture avec l'essence. Lorsque police secours arrive sur place, elle voit les deux hommes prendre la fuite, la voiture est en flamme. L'un d'eux est rapidement interpellé. L'autre est identifié grâce aux images de vidéo surveillance de la station dyneff et interpellé un peu plus tard.

Les deux individus sont en garde à vue ce vendredi au commissariat de Sète. Ils sont déjà bien connus des services de police.

Dans le même temps, les policiers de la BAC ont du intervenir auprès d'un homme qui refusait de quitter sa maison menacée par l'incendie. Il tentait d'éteindre les flammes avec un seau d'eau. Ces deux agents ont été intoxiqués par les fumées.

Quatre hectares de pinède ont été ravagés par les flammes.