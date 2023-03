Après l'incendie à l'hôtel de ville de Bordeaux, la mairie de Talence taguée

"Les Gilets jaunes triompheront. Action directe nationaliste", "Macron destitution", "la retraite avant l'arthrite", "Révolution", des slogans écrits en lettres rouges sur les murs de la mairie de Talence, découverts par Emmanuel Sallaberry après la neuvième manifestation contre la réforme des retraites. Nouvelles violences contre une institution après l'incendie ce jeudi soir du porche de l'hôtel de ville de Bordeaux .

Emmanuel Sallaberry sur Twitter annonce qu'il va porter plainte. Il condamne "avec la plus grande fermeté cet acte inadmissible qui vient s’attaquer à une institution de la République, à la maison de tous les Talençaises et les Talençais. Aucune cause, aucune revendication ne peut justifier de s’attaquer à nos institutions". "Cet acte porte préjudice à tous les agents de la ville et du CCAS qui s'investissent tous les jours au service du public. Je porterai plainte dès ce jour et j’attends à ce que les auteurs soient identifiés et punis avec la plus grande fermeté".