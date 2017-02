Après l'incendie de la Charcuterie bordelaise, 80 tonnes de viande restent à évacuer

Une dizaine de jours après l'incendie de la Charcuterie bordelaise à Villenave-d'Ornon, les travaux de déblaiement ont commencé. Une opération longue et délicate. 80 tonnes de viande doivent être évacuées d'ici le milieu de semaine. L'enquête se poursuit pour définir l'origine du sinistre.

Des 6000 mètres carrés de l'usine de production, il ne reste plus que des décombres noircis après l'incendie du 16 février dernier. Et puis une "petite odeur". Julien habite juste en face de l'entreprise : il était l'un des premiers sur place le soir du sinistre. "Comme de la friture de chichi. Depuis, on est habitués à cette odeur. Elle commence à pénétrer un peu partout", confie le riverain. Une sorte d'accoutumance. A quelques mètres de là, Joanna sort de sa voiture. "Vous sentez une odeur vous ? Non, enfin, pour le moment, ça va". Quant à Catherine, une habitante du quartier du Vieux-Bourg, elle est plus catégorique. "ça sent le crevé ! La nuit, ça me réveille, c'est une infection. Hier, il faisait un peu plus frais, ça sentait moins. Aujourd'hui, il fait plus doux, ça sent. Et encore : j'ai une amie qui habite juste à côté, elle me dit qu'il commence à y avoir des bestiaux", explique la riveraine.

Une opération longue

Un risque sanitaire pris au sérieux par la municipalité. Une réunion a eu lieu en mairie vendredi dernier. Réunion qui a permis de donner le top départ pour les travaux de déblaiement. Depuis samedi matin 9 heures, une pelle mécanique est en action, en présence des enquêteurs. "On a obtenu de la compagnie d'assurance qu'elle prenne en charge le début des opérations de déblaiement (environ 300 000 euros). Elle souhaitait attendre la fin des investigations pour commencer. Or, la police a besoin de ce déblaiement pour continuer l'enquête et aller au cœur du sinistre", précise Michel Poignonec, le 1er adjoint de la commune.

On y va de manière chirurgicale

"C'est un bâtiment fragile donc on y va de manière chirurgicale" - M. Poignonec

L'opération va prendre un certain temps. "On y va de manière chirurgicale", note l'élu. Dans les décombres, un enchevêtrement de tôles, de béton et d'isolant. Ce qui reste du bâtiment est fragile. "80 tonnes de viande restent à évacuer, dont une partie à l'air libre depuis une semaine. Je pense que d'ici le milieu de semaine, la totalité de cette viande sera évacuée et le problème sanitaire sera levé", précise Michel Poignonec. Selon les entreprises des démolition, il faudra 2 mois pour rendre le site complètement nu. Pour le moment, l'origine du sinistre reste inconnue.

"ça sent comme une odeur de friture de chichi", explique Julien, l'un des premiers riverains sur place le 16 février dernier © Radio France - Pierre Coquelin