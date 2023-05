Après l'incendie de leur cuisine, un maire de Dordogne passe un appel pour reloger une famille

Ce mercredi matin, vers 10 heures, une famille de la Chapelle-Gonaguet, près de Périgueux (Dordogne), a vu sa cuisine brûler. Le chalet dans lequel ils vivaient est inhabitable et ils recherchent un endroit à louer dans le secteur, le temps des travaux.

Le feu, probablement d'origine électrique, aurait pris de manière accidentelle, selon le maire de la commune, Franck Moissat. Les neuf pompiers déployés sur place ont réussi à contenir l'incendie à la cuisine et à sauver des lapins présents dans la maison en bois. Les habitants ont pu récupéré des affaires mais la suie a beaucoup dégradée le reste de la maison.

Les pompiers sauvent les lapins

Le couple et leurs deux enfants, âgés d'environ 10 et 12 ans, cherchent à louer pour quelques mois, le temps de la remise en ordre de leur maison, un lieu à La Chapelle-Gonaguet, Mensignac ou Chancelade. Ils veulent rester sur cette zone, à proximité de leurs lapins, chien et autres animaux, qui vont vivre en attendant sur la propriété touchée par le feu. "Dans l'idéal, deux ou trois chambres et un terrain clos", précise l'édile.

Ce mercredi soir, la solidarité locale a déjà joué : la famille est accueillie par des voisins. Si vous avez une solution de proximité pour cette famille, vous pouvez contacter France Bleu Périgord au 05 53 53 82 82, vos propositions d'aide seront redirigées vers la mairie.