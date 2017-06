Après l’incendie de Londres, quelles sont les règles de sécurité chez nous ?

Après l’incendie dans un immeuble HLM de Londres qui a fait au moins dix-sept morts et plusieurs dizaines de blessés, une question se pose : risque-t-on un incendie aussi important dans une tour de Loire-Atlantique ou de Vendée ? Il y a des règles précises en matière de sécurité incendie.

Chez nous, l'une des tours les plus hautes, c'est le Sillon de Bretagne, dans l'agglomération nantaise, à Saint-Herblain. Et il a des similitudes avec la tour qui a brûlé à Londres : une trentaine d’étages (33 pour le Sillon de Bretagne, 27 pour la tour Grenfell à Londres), un bâtiment datant des années 1970, abritant des logements à loyers modérés… Après l’incendie de Londres, où 17 personnes au moins ont perdu la vie, difficile donc de ne pas penser aux conséquences que pourraient avoir un incendie de la même ampleur dans la tour nantaise où près de 3.600 personnes vivent ou travaillent.

Je pense qu'il y a assez de sécurité pour éviter un incendie

Au Sillon de Bretagne, tous les habitants ou presque ont vu les images de l’incendie. Forcément, impossible de ne pas faire le rapprochement entre leur immeuble et celui de Londres. Étienne travaille dans la tour : "Je pense qu’il y a assez de sécurité pour éviter un incendie. Il y a déjà eu des fois où l’alarme incendie a sonné, mais tout le monde est formé pour faire évacuer les gens." Pour Wafa, mère de famille : "évidemment que l’on craint un incendie, ça pourrait arriver partout, n’importe quand… Mais je me dis que si l’immeuble a été construit, c’est que des précautions ont été prises contre le feu."

Une surveillance de tous les instants

En effet, de nombreuses précautions ont été prises pour éviter et ralentir la propagation en cas d’incendie. En France, c’est la loi qui les impose. Les immeubles de grande hauteur (IGH) doivent être suffisamment équipés en extincteurs, détecteurs de fumée, alarmes incendie, se situer à moins de trois kilomètres d’une caserne de pompiers et disposer d’un poste de sécurité surveillé par au moins deux agents formés à la lutte contre le feu. Alain Guerbat, est l’un des responsables de sécurité du site. Entouré par une dizaine d’écrans, il surveille l’ensemble des bâtiments et est alerté dès qu’une fumée ou une flamme suspecte est détectée : "immédiatement l’alarme incendie se met en route pour prévenir les habitants de la zone concernée. L’un de nos agents se rend sur place, s’il peut éteindre le départ de feu, il le fait. Dans tous les cas les pompiers sont prévenus, ne serait-ce que pour effectuer des mesures de monoxyde de carbone après que le feu soit éteint."

Au total, les agents interviennent une dizaine de fois par an : "dans l’immense majorité des cas, c’est une fausse alerte : quelqu’un qui a fumé sa cigarette trop près d’un détecteur ou un aliment qui a un peu trop cuit et qui a dégagé de la fumée."

Les pompiers ne sont pas loin

Et s’ils doivent intervenir, les pompiers sont préparés. Ils viennent régulièrement s'entraîner sur l’immeuble, ne serait-ce que pour bien connaitre les lieux. "En cas d’intervention, ils peuvent intervenir de la façon la plus efficace possible", précise Dominique Majou, le bailleur. "Ils font aussi des visites de prévention pour vérifier que tout ce qui doit être mis en place l’est correctement et pour sensibiliser les habitants aux risques."

Une sécurité renforcée par la proximité des pompiers. Ils peuvent intervenir en moins de trois minutes, la caserne n’est située qu’à quelques centaines de mètres du bâtiment.