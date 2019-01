Après l’incendie de mi-décembre, la réouverture du péage de Bandol sur l’A50 est repoussée

Bandol, France

Le péage de Bandol, incendié dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier en marge d’une manifestation des « gilets jaunes » sur l’A50, ne va pas rouvrir tout de suite. La réouverture, annoncée dans un premier temps pour la première quinzaine de janvier, est repoussée. Face à l’étendue des dégâts, Vinci Autoroutes est même incapable d’estimer le délai de réouverture de l'autoroute dans le sens Toulon-Marseille. Les techniciens découvrent, au fur et à mesure de la remise en état, de nouvelles dégradations.

Plus de fibre optique... ni de caméras

Il y a les dégâts visibles comme les cabines de péage, les monnayeurs et les "atténuateurs de chocs" incendiés mi-décembre. « Il y a également des dégâts sur les installations électriques » précise Benoit Lethuin, chef du district Provence chez Vinci Autoroutes. « Mais il y a aussi les dégâts invisibles que nous découvrons au fur et à mesure. Par exemple, il n’y a plus de fibre optique, ni de caméras ».

Le toit de la gare de péage va devoir être décontaminé

Dernière mauvaise surprise en date pour les équipes de Vinci Autoroutes : en brûlant, les peintures et les câbles ont dégagé des fumées toxiques qui se sont incrustées dans le toit de la gare de péage. « Ces fumées sont corrosives pour les points de soudure et donc pour la structure. Nous devons décontaminer le toit » indique Benoit Lethuin.

De gros bouchons aux heures de pointe en direction de Marseille

Les automobilistes vont donc devoir encore patienter dans les bouchons qui se forment aux heures de pointe sur l’A50 en direction de Marseille. La sortie 12, la sortie Bandol, est en effet obligatoire. Mathieu subit ces bouchons, ce Marseillais travaille dans la métropole toulonnaise : « C'est comme un entonnoir puisqu'on est obligé de sortir à Bandol pour re-rentrer sur l’autoroute après le rond-point. Il y a des bouchons monstres. Aux heures de pointe, c’est insupportable. Je perds un temps incroyable. La dernière fois, j’ai poireauté 50 minutes à Bandol ».