Après l'incendie de Saint-Pée, l'adjoint aux sports d'Oloron accuse les lycéens

Pour Pierre Séréna, adjoint aux sports à la mairie d'Oloron, l'incendie du stade Saint-Pée lundi est bien d'origine criminelle et ce sont les lycéens voisins qui en seraient à l'origine. Une idée réfutée par les deux proviseures des lycées voisins.

L'incendie qui a détruit la tribune principale du stade Saint-Pée lundi à Oloron va coûter très cher. Les experts sont passés ce mercredi. Du coté des enquêteurs, on ne confirme pas que l'incendie est d'origine criminelle. Mais pour l'adjoint aux sports d'Oloron, c'est sûr. La faute revient aux jeunes des lycées Guynemer et Supervielle qui "traînent" régulièrement dans les tribunes entre ou après les cours. "J'ai vu comme une ligne qui était tracée et tout s'est enflammé", témoigne Pierre Séréna.

Je n'ai pas peur de le dire, c'est des élèves de Guynemer ou de Supervielle." ► L'adjoint aux sports, Pierre Séréna

"Ce qui me fait rire aujourd'hui c'est qu'il y a un incident et tout le monde se cache. Je n'ai pas peur de le dire, ce sont les jeunes des lycées Guynemer et Supervielle qui viennent entre deux cours et repartent après dans leurs lycées. Aujourd'hui, il y a de la signalétique, il y a des barrières. On ne va pas mettre un gendarme derrière chaque barrière. A un moment donné, il faut aussi qu'il y ait de la prévention. Aujourd'hui, quand on n'est pas capable de gérer ce type de situation, il n'y a qu'une chose à faire c'est démissionner."

La signalétique autour des tribunes du stade avait déjà été mise en place avant l'incendie de lundi dernier. © Radio France - Alexandre Vau

Personne ne peut dire que l'établissement est concerné." ► Valérie Servissolle, proviseure du lycée Guynemer

Mais pour la proviseure du lycée Guynemer, "personne ne peut dire à ce jour que cela concerne l'établissement. Premièrement, l'enquête n'a pas livré ses conclusions, répond Valérie Servissolle. On ne peut même pas affirmer le caractère intentionnel du déclenchement de l'incendie. Deuxièmement, si les familles autorisent les jeunes à sortir, à partir de ce moment là, ils redeviennent des citoyens lambda. J'attendrai donc les conclusions de l’enquête. Et j'ajoute que nos éduquons les jeunes à respecter la loi et le droit et nous sommes dans l'attente que chacun membre de notre société puisse respecter les mêmes codes."

200.000 euros perdus par le club d'athlétisme

Voilà le résultat de 52 années de travail." ► Germain Jouchoux, président du club d'athlétisme

Quant à l'état de la tribune principale, on ne sait pas encore s'il faudra tout raser ou juste reconstruire la partie droite de la tribune. Coût de l'incendie selon la mairie : entre 2 millions et 2 millions et demi d'euros. Et puis, il y a le club d'athlétisme qui avait ses locaux sous la tribune. Tout le matériel est parti en fumée. "Il y en a pour près de 200.000 euros de matériel", précise son président Germain Jouchoux. "On a fait une liste. On en a quatre pages. Voilà le résultat de cinquante-deux années de travail..."

