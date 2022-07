Après l'incendie, faut-il reboiser le massif de la Montagnette ?

Faut-il déjà penser à reboiser après l'incendie dans la Montagnette ? Plus de 1.600 hectares ont brûlé dans le vaste incendie qui a ravagé ce massif du nord des Bouches-du-Rhône, mi-juillet, et l'association Oaks vient de lancer une levée de fonds pour planter des arbres. Cette association environnementale basée dans les Alpilles propose de planter un arbre pour dix euros récoltés. Elle vise 10.000 arbres et arbustes replantés, à partir de novembre 2022.

"Tout est ravagé et les flammes ont laissé un tapis de cendres, se désole le vice-président de l'association Oaks, Tanguy Vernay, qui vit à Saint-Rémy-de-Provence et passe régulièrement aux abords de la Montagnette. Donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire et il a été émis l'idée de faire cette collecte de dons pour financer le reboisement ou une partie du reboisement, idéalement à la Sainte-Catherine, le 25 novembre, où le dicton dit que tout bois prend racine".

L'Office national des forêts, l'ONF, salue l'initiative mais appelle à ne pas se précipiter. "Ça part d'un bon sentiment, mais la priorité immédiate, c'est de sécuriser les lieux et d'attendre", explique Jean-Marc Lagarrigue, le responsable territorial dans les Alpilles pour l'ONF. "On vient de subir une situation catastrophique de destruction, donc qu'il faut attendre que tout se remettre en place, que le terrain souffle, et attendre au moins un premier printemps pour voir ce qui est encore vivant".

Le reboisement oui, mais pas nécessairement et pas immédiatement.

- Jean-Marc Lagarrigue, de l'ONF

Car certaines espèces habituées au climat méditerranéen sont faites pour résister aux incendies. "Le feu fait partie de la nature, et le pin d'Alep par définition est une espèce qui se régénère naturellement et qui peut donner de la graine après un feu. C'est beaucoup plus efficace que de venir planter, arroser, avec des coûts et des contraintes très forts. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de reboisement, je dis que ce n'est pas la solution immédiate", poursuit Jean-Marc Lagarrigue. Les éventuels choix de reboiser la forêt n'interviendront pas avant deux ans, et la forêt mettra 30 à 40 ans avant de se régénérer totalement, précise-t-il. "La nature prend son temps, et c'est à nous de nous plier à son rythme", insiste-t-il.

Tanguy Vernay, paysagiste de formation, assure qu'il travaillera avec l'ONF, mais dit aussi vouloir travailler à reboiser différemment les massifs dans le contexte du dérèglement climatique. "Le problème de dire que la nature fait les choses, avance-t-il, c'est que quand on retourne sur une zone incendiée 23 ou 25 ans après, il y a une garrigue mais il n'y a plus d'arbres. On parle beaucoup de la disparition des oiseaux, mais il faut aussi leur donner des arbres pour vivre." Lui milite par exemple pour ne pas replanter des pins, mais plutôt, pourquoi pas, des fruitiers comme des figuiers ou des amandiers.