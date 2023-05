Après l'incendie, l'avenir de la boulangerie de Larressore suspendu aux expertises

Six mois après le terrible incendie qui a ravagé son laboratoire, la boulangerie Gox'ogi s'inquiète dans un post sur Facebook lundi 8 mai. Il manque un document d'experts pour que les assurances valident le chantier de reconstruction des 250m² qui ont brûlé le 21 novembre 2022 . Le temps presse pour les trois jeunes associés, qui craignent de devoir mettre la clé sous la porte s'ils ne peuvent pas reprendre totalement le travail pour la fin de l'année 2023.

"On risque la banqueroute"

Si la boulangerie ne retrouve pas son laboratoire avant la fin de l'année, "on risque la banqueroute" s'inquiète Agathe Etchartaberry, la co-gérante de la boulangerie. Chaque jour compte pour la jeune femme : la production de Gox'ogi est réduite depuis sa réouverture partielle le 5 janvier. "Actuellement, on ne peut assurer que la production pour le magasin, pour les tournées, on sous-traite à perte, c'est juste pour maintenir le service pour les personnes qui sont isolées. Là où on sous-loue, on n'a pas la place pour ces volumes-là."

Cette perte est couverte jusqu'en novembre 2023 : le timing est donc très serré. Il faut absolument que les travaux commencent fin mai pour que l'activité complète puisse repartir dès la mi-novembre, assure la boulangère. Mais il manque pour ça une expertise aux assurances : le chiffrage du bâtiment, c'est-à-dire l'évaluation de la valeur des lieux avant l'incendie par un expert, pour savoir à quelle hauteur elles peuvent prendre en charge les devis de reconstruction.

"Si on s'assoit encore une fois sur Noël, avec, en plus, la hausse du coût des matières premières, des charges fixes et des salaires, ça ne va pas être viable"

C'est là que le bât blesse : ce genre de procédure prend du temps. Une rencontre entre les experts serait prévue à la fin du mois de mai, assure la gérante, c'est-à-dire au moment même où les travaux devraient commencer pour respecter le calendrier envisagé par les boulangers. Agathe Etchartaberry s'impatiente, car la survie de l'entreprise dépend de sa réouverture rapide : "Si on s'assoit encore une fois sur Noël, avec en plus la hausse du coût des matières premières et des charges fixes et des salaires, ça ne va pas être viable". Elle espère que la situation se débloquera au plus vite.

Un délai de 6 mois pour une expertise ?

Selon un professionnel de l'assurance, six mois n'est pas un délai aberrant pour obtenir ce type de document, puisqu'il faut réunir les experts, et qu'après expertise contradictoire, ils établissent le chiffrage du bâtiment, mais il comprend la détresse des exploitants. Nous avons contacté l'expert, qui n'a pas répondu à nos sollicitations.