Après l'incendie, la patinoire de Bourges restera fermée au moins trois mois

L'incendie qui a touché la patinoire de Bourges le 13 août dernier a provoqué des dégâts considérables, essentiellement dans les espaces consacrés à l'accueil du public. Il faudra plusieurs mois avant de pouvoir envisager une réouverture.

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août, 900 paires de patins ont brûlé dans l'enceinte de la patinoire de Bourges. Le feu a pris au niveau des armoires chauffantes utilisées pour les remettre en état entre deux passages sur la glace. Cet incendie, d'origine apparemment accidentelle, a causé des dégâts considérables. L'ensemble des espaces réservés à l'accueil du public (hall d'entrée, salle de stockage des patins, toilettes...) sont recouverts de suie. Tout ce qui touche à la glace a été épargné, mais les travaux de remise en état prendront du temps.

Le comptoir à l'accueil est méconnaissable. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un montant des travaux indéterminé

L'heure est aujourd'hui aux expertises. Il faut notamment déterminer si le gros-œuvre, la partie en béton du bâtiment est touchée. Dans ce cas, le chantier serait évidemment encore plus considérable. Le coût, lui, n'a pas encore été estimé. Le directeur du site, Tony Camus, indique qu'il faudra attendre les devis pour le connaître, mais précise-t-il : "d'après l'expert, ce sera conséquent". Pour connaître la durée des travaux, là encore, il faudra être patient. Tony Camus espère pouvoir redémarrer d'ici trois mois. L'adjoint aux sports à la mairie de Bourges, Bruno Clément, se montre plus prudent : "si on peut rouvrir après les vacances de la Toussaint, on s'estimera heureux".

La suie recouvre les baies vitrées qui autrefois laissaient passer la lumière. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une seule autre patinoire en Berry

D'ici là, les neuf salariés de la patinoire se retrouvent sans activité, ils bénéficieront peut-être de chômage technique. Il va aussi falloir trouver une solution pour les 200 enfants des écoles de la ville qui fréquentaient l'établissement avec leur classe. En hiver, la patinoire de Bourges accueillait en moyenne 4.000 à 5.000 personnes par mois. Le Berry ne compte qu'une seule autre patinoire, celle d'Issoudun.