Après l'incendie mortel à Wintzenheim, le maire de Nancy exprime sa "profonde tristesse"

Le maire de Nancy, Mathieu Klein, fait part de sa "profonde tristesse" après l'incendie mortel dans un gîte de vacances pour handicapés mentaux à Wintzenheim, en Alsace, mercredi 8 août. Au moins neuf personnes ont péri, deux autres sont toujours recherchées à la mi-journée. "Nous sommes évidemment aux côtés des familles, aux côtés des professionnels des différentes associations et structures qui ont envoyé leurs résidents dans ce centre de vacances."

ⓘ Publicité

Ce séjour était organisé par une structure nancéienne, Oxygène Vacances adaptées, en partenariat avec d'autres associations de la ville qui accompagnent au quotidien ces personnes en situation de handicap. Les participants de ce centre de vacances viennent de toute la Lorraine, et notamment de Nancy. "Ce sont des structures tout à fait sérieuses, reconnues, qui travaillent avec l'Etat, le conseil départemental, les communes, la métropole", souligne l'élu. Avant d'ajouter que l'enquête devra déterminer les causes de la "catastrophe".

"Nous savons à quel point il est difficile d'organiser des vacances et du répit pour les personnes handicapées, pour trouver les structures adaptées et trouver les personnes pour les encadrer. Ce sont des séjours qui nécessitent de gros moyens techniques. Et pourtant, les vacances pour les personnes handicapées, c'est un vrai défi qu'il faut continuer de relever. Donc c'est une tragédie d'autant plus bouleversante que ce sont des personnes qui sont souvent en grande fragilité", conclut Mathieu Klein.