Après l'incendie mortel de Vincennes, la mairie organise un appel aux dons

Il ne reste plus grand-chose de l'immeuble qui a brûlé dans la nuit de lundi à mardi dernier, à Vincennes dans le Val-de-Marne. L'incendie, d'une rare violence, a détruit le bâtiment de la rue Gaillard, quasiment les sept étages. Pour aider les familles, la mairie organise une collecte de vêtements notamment en partenariat avec la Croix-Rouge.

Il faut dire que la plupart ont tout perdu. A l'heure où la plupart des habitants dormaient, le feu avait embrasé l'immeuble, gagné le parking souterrain et léchait l'immeuble voisin. Deux habitants n'avaient pas survécu, une dame âgée piégée dans son appartement et un cinquantenaire qui s'est jeté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Une dizaine d'autres riverains avaient pu être évacués.

A partir de ce lundi 17 août et jusqu'au 21, la salle rez-de-jardin de l'espace Pierre-Souweine au 70 rue de Fontenay, sera ouvert de 9h à 12h, pour collecter des jouets, du linge de maison (serviettes de toilette, draps), des fournitures scolaires et des vêtements ou chaussures pour enfants et adultes.