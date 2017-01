Après l'incendie, tout est prêt pour la rentrée dans la nouvelle école de Ledeuix

Les élèves reprennent les cours ce mardi matin. À Ledeuix, les 116 enfants vont découvrir leurs nouvelles salles de classe après l'incendie criminel qui a ravagé leur école le 23 novembre 2016.

Des préfabriqués ont été installés, juste à côté de l'ancien bâtiment, pour installer les cinq classes, les sanitaires, le dortoir des maternelles, la garderie et la cantine. Lundi, l'heure était aux réglages des derniers détails avant l'arrivée des enfants.

Il faut allumer les radiateurs, monter les porte-manteaux, régler les problèmes des canalisations toutes neuves qui ont gelé. Monica Skorikova a réinstallé toute la cantine pendant les vacances, ça lui a pris quatre jours : "on a installé les chaises, on s'est installées pour voir si les enfants allaient avoir assez de place, on est passé entre les tables avec le chariot... On essaie de s'imaginer pendant le service".

"Il n'y a vraiment plus rien du tout. Même le tableau. Rien" - Mathéo, élève de CE1

Son fils, Mathéo, est en CE1. Toute sa classe est partie en fumée dans l'incendie, cela a beaucoup choqué le petit garçon. "Ça m'a fait un peu mal au cœur, raconte-t-il, ce qui m'a choqué le plus quand j'ai vu ma classe brûlée, c'est qu'elle a plus brûlé que les autres. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Même le tableau. Rien".

La classe des CE1, celle de Mathéo, a entièrement brûlé © Radio France - Axelle Labbé

Plusieurs communes béarnaises ont donné ou prêté du matériel. Il a aussi fallu racheter beaucoup de choses. Le maire, Bernard Aurrisset, a essayé de ne rien oublier. "Il a fallu acheter des porte-manteaux, des copieurs, de la téléphonie..." une liste de courses très longue, et très chère. Le maire travaille d'arrache-pied depuis deux mois pour que tout soit prêt ce mardi matin, "le jour, et la nuit, on réfléchit pour voir ce qu'il manque, ce qu'il faudra rajouter".

La construction de cette école provisoire a coûté 270 000 euros. La mairie de Ledeuix a reçu plus de 15 000 euros de dons venant de particuliers, et 60 000 euros des collectivités locales. Les assurances vont aussi prendre en charge une bonne partie des coûts. Les enfants vont rester au moins deux ans dans ces bâtiments provisoires.