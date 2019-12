Après l'incendie, vague de solidarité à la Belliole

A la Belliole dans le Gâtinais, la solidarité se met en place pour Elodie, Sébastien et leurs 3 enfants. Le couple a tout perdu dans l'incendie de sa maison, au lendemain de Noël. Leurs voisins se mobilisent et l'aide vient d'un peu partout.

La Belliole, France

De leur maison de 192 mètres carrés, il ne reste que les murs. "Là, c'était notre belle salle, avec la cuisine... Tout est parti en fumée, se désole Elodie. Il n'y a plus rien". La famille a tout juste eu le temps de sortir avant l'effondrement du toit. "Ça va tellement vite !, poursuit la jeune femme. On sort, on était pieds nus. C'était la nuit, on était en pyjamas !" Nous sommes alors le vendredi 27 décembre. Le couple et ses 3 enfants se retrouvent dans le dénuement.

"Des voisins ont racheté tous les cadeaux de Noël de nos enfants, pour qu'ils soient apaisés" - Sébastien, le papa

Heureusement, dans leur malheur, la solidarité s'est mise en place rapidement, explique le mari Sébastien : "On a quand même des voisins qui ont racheté tous les cadeaux de Noël de nos enfants. Pour qu'ils aient quelque chose en cette période de fêtes, et qu'ils soient un peu plus apaisés".

Seuls les murs de la maison sont encore debouts © Radio France - Renaud Candelier

Une permanence en maire pour accueillir les dons

Des voisins qui ont tenu une permanence en mairie, ce lundi, pour accueillir les dons. "J'ai des couettes simples, comme neuves, toutes nettoyées, détaille cette voisine. "De quoi ont-ils besoin ? s'enquiert Linda venue apporter son aide, comme une évidence. On est un petit village. Il y a plein de gens que l'on ne connaît pas. Mais si on ne peut plus s'entraider, alors !.."

"De quoi la famille a-t-elle besoin ? De tout" - Danièle, la voisine d'en face

Une aide qui vient de plus loin même, explique Danièle la voisine d'en face : "Il y a un monsieur qui est venu, qui dit : j'ai une machine à laver. Un autre qui propose une grande penderie. Ce matin, j'avais des appels de Monéteau, de Dollot, de Villeroy, de Sens, qui demandaient ce que la famille avait besoin. La réponse est simple : ils ont besoin de tout !" Mais ce que cette famille souhaite le plus, pour l'instant, ce serait de retrouver leur chien disparu depuis l'incendie.

Des voisins venus apporter leur aide à la permanence en mairie © Radio France - Renaud Candelier

Recueillir les dons grâce à la permanence à la mairie de la Belliole, raconte Jean-Philippe, l'un des voisins Copier

Le couple et les enfants sont relogés actuellement chez des membres de leur famille, à Chéroy. Pour les aider, vous pouvez contacter la mairie de La Belliole, ou le 06 82 82 80 28. Une autre permanence aura lieu vendredi à la mairie du village. Une cagnotte en ligne existe aussi sur le site Leetchi.