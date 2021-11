Après l'intrusion au lycée Carnot de Roanne, un adolescent de 14 ans en garde à vue

Quelques heures après une intrusion dans le Lycée Carnot de Roanne mardi 9 novembre, un suspect de 14 ans a été interpellé et placé en garde-à-vue. Ce serait lui qui serait rentré dans l'établissement, où il n'est pas lui-même scolarisé. Il doit être entendu ce mercredi par la police.

Un jeune de 14 ans a été interpellé vers 17 heures mardi 9 novembre, soit deux heures après l'intrusion dans le lycée Carnot de Roanne, à proximité de cet établissement. Ce mercredi 10 novembre, il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs, qui auditionnent d'abord les victimes et les témoins de cette intrusion, mais l'adolescent est le principal suspect.

Un professeur blessé dans l'altercation

Selon le procureur de Roanne, l'intrus est rentré dans l'établissement vers 15 heures. Il s'est emparé d'un extincteur, au 3e étage d'un bâtiment, avant de commencer à vider le contenu de l'appareil dans le couloir, aspergeant les lycéens présents de mousse carbonique. Devant le vacarme causé par cet incident, l'alarme anti-intrusion s'étant en plus déclenchée, un professeur est sorti de sa classe. Il a tenté d'arracher l'extincteur des mains de l'adolescent et de le maîtriser. Mais dans l'altercation ce professeur est lourdement tombé dans l'escalier. Il est sorti de l'hôpital ce mercredi, avec 2 jours d'incapacité temporaire de travail, une entorse au genou et aux cervicales.

Le jeune n'est pas scolarisé dans l'établissement

L'adolescent interpellé n'est pas lui-même scolarisé au lycée Carnot, mais il est originaire de Roanne. On ne connaît pas à l'heure actuelle ce qui l'a poussé à commettre cet acte.

L'altercation s'est produite dans le couloir assure le Procureur de Roanne, mais on retrouve de la mousse carbonique jusque sur les tables dans une classe. © Radio France - Mathieu Le Meur

Une cellule psychologique est mise en place dans l'établissement.