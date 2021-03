L'inquiétude des parents après l'intrusion de deux dealers dans l'école Galilée à Montpellier

Les enfants n'ont pas tous réagi de la même manière à l'intrusion de deux dealers au cœur même de l'école Galilée à Montpellier ce lundi. Ils venaient récupérer un sac à dos dans lequel il y avait des pochons de résine de cannabis. Le sac, trouvé par une maman aux abords de l'école élémentaire, avait été ramené dans l'établissement scolaire. Le fils de 10 ans de Mourad "a très mal dormi. Il a fait des cauchemars, il s'set réveillé vers minuit. Vous savez les enfants avec quelque chose comme ça, ils imaginent le pire".

Je n'ai pas eu peur mais une de mes copines a pleuré - Norah, 8 ans

A l'inverse, Norah, 8 ans "n'a pas du tout eu peur. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'école pendant la récré mais je ne l'ai pas vu. Les maîtresses ont tout fermé et on s'est caché sous les tables, on a fait des dessins et après c'était l'heure des parents. On a rigolé avec mes amies sous la table mais une de mes copines a pleuré parce qu'elle avait peur et une autre tremblait allongée par terre".

Les parents ont peur pour leurs enfants

Le plan anti-intrusion a en effet été déclenché par la directrice de l'école. Une procédure que les enfants connaissent bien puisqu'ils font des simulations plusieurs fois dans l'année. La réaction des enseignants est saluée par la plupart des parents présents devant l'école pour récupérer leurs enfants pour la pause méridienne. N'empêche, Sarah a peur pour ses enfants "normalement, l'école c'est un lieu où ils sont en sécurité, les enfants disent qu'il y a deux méchants qui sont rentrés dans l'école, ça me fait vraiment mal au cœur. Ils ne sont pas en prison, on ne va quand même pas monter des murs pour les protéger. C'est toujours pareil, des jeunes qui traînent, des voitures et des poubelles brûlées. C'est vraiment inquiétant tout ça. On a peur pour tout".

Ils ne respectent pas leurs parents alors comment voulez-vous qu'ils respectent des enfants - Yamina

Yamina était présente à midi pour récupérer les enfants de sa voisine "habituellement, ils rentrent seuls mais là, ma voisine a préféré que je vienne les chercher. Ces jeunes ne respectent plus rien. Ils ne respectent même pas leurs parents alors comment voulez-vous qu'ils respectent des enfants. Ils s'en foutent du danger. Pourtant, ce sont des enfants qu'on a vu grandir, qu'on côtoie au quotidien et voilà. Je ne comprends pas.

La seule solution c'est de quitter le quartier

Beaucoup de parents n'ont qu'une idée en tête, partir du quartier des Hauts de Massane sans regrets pour Sarah, "franchement, pour moi la solution c'est de déménager. Aller dans un petit village où il n'y a pas de grosses barres d'immeubles", la mort dans l'âme pour pour Laetitia "c'est dommage parce qu'à à part ça il est bien ce quartier". Même son de cloche pour Sonia qui préfère donner un autre prénom "je viens d'un quartier de la région parisienne, je sais comment ça se passe, je me méfie. Il vaut mieux rester discret".