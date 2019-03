Après la condamnation et démission du cardinal Barbarin, les réactions se multiplient

Philippe Barbarin va remettre sa démission au pape après sa condamnation jeudi à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du prêtre Bernard Preynat. Un appel sera déposé par les avocats du cardinal. Les réactions se multiplient après la décision de la justice.

Philippe Barbarin, le jeudi 7 mars 2019, après sa condamnation et l'annonce de sa démission

Lyon, France

Philippe Barbarin a annoncé jeudi qu'il allait démissionner après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour non dénonciation d'abus sexuels du prêtre Bernard Preynat dans les années 80 et 90. Lors d'une allocution à Lyon, le cardinal a déclaré : "Je prends acte de la décision de justice. J'exprime ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint Père, pour lui présenter ma démission."

"C'est une leçon de morale qu'ils viennent de prendre là, y compris le pape"

Pour François Devaux, président de l'association de victimes La Parole Libérée, cette décision est "historique" et parle d'une victoire de la justice. Cependant, il estime que l'annonce de la démission du cardinal Barbarin "arrive trop tard pour l'Église. (...) Il était temps. Nous on a pas bougé : ça fait quatre ans qu'on dit la même chose et que personne ne voulait entendre. La décision aurait dû être prise depuis très longtemps. C'est le Pape qui aurait dû prendre cette décision", a-t-il ajouté.

"Nul n'est au-dessus des lois. Il n'y a pas de triomphalisme à faire, ce serait mal placé, mais je crois qu'on peut tous s'en satisfaire." - François Devaux, président de l'association de victimes La Parole Libérée

"C'est une victoire avant tout pour l'Église, je crois mais nous, en tout cas, on a toujours eu cette conviction-là. Je veux dire, dans cette procédure judiciaire, on n'est pas parti à la pêche aux moules. On a travaillé très très sérieusement nos arguments et notre dossier pour arriver à une conclusion qui nous paraissait assez évidente."

"C'est une leçon de morale, en fait, qu'ils viennent de prendre là, y compris le pape. Le pape a soutenu le cardinal Barbarin, le pape n'a jamais répondu à nos appels et à nos démarches et à nos courriers. Mais encore une fois, ça m'étonnerait qu'il nous annonce demain tous les défroquages massifs qui s'imposent. Mais pourvu que je me trompe."

François Devaux fait face à une forêt de micros à la sortie du tribunal © Maxppp -

Faire appel relève de "la conscience personnelle"

L'église catholique, à travers un communiqué, a déclaré "prendre acte de la décision de justice rendue (...) à l‘encontre du Cardinal Barbarin" sans la commenter. La Conférence des évêques de France rappelle "le droit d’utiliser les voies de recours" et attend "l’issue de cette nouvelle procédure", à l'annonce de l'appel déposé par les avocats du cardinal. L'institution catholique précise également que le choix de démissionner "relève de sa conscience personnelle".

Communiqué de la Conférence des évêques de France suite à la décision de justice concernant le Cardinal Philippe #Barbarin ce jeudi 7 mars 2019 ►https://t.co/GTD2fAAKaOpic.twitter.com/3wZvHRMiGW — Eglise Catholique (@Eglisecatho) March 7, 2019

"Les victimes n'auront plus peur"

Yves Sauvayre, avocat de Stéphane Hoareau, partie civile Yves Sauvayre, avocat de Stéphane Hoareau, partie civile, a salué "un tournant". "On ne peut être que complètement satisfait et se dire que les victimes n'auront plus peur. (...) Aujourd'hui, par cette décision, elles vont pouvoir dire ce qu'il s'est passé."

Avocat de la partie civile sur la condamnation de Barbarin: "Au niveau du symbole, c'est un tournant" pic.twitter.com/PncrUgelh9 — BFMTV (@BFMTV) March 7, 2019

"La motivation du tribunal ne me convainc pas"

Les avocats de Philippe Barbarin ont annoncé qu'ils interjetteront appel de la condamnation de leur client à six mois de prison avec sursis pour la non dénonciation des abus sexuels du père Bernard Preynat. "_La motivation du tribunal ne me convainc pas. Nous allons donc contester cette décision par toutes les voies de droit utile_s", a indiqué Jean-Félix Luciani, avocat du cardinal.

L'avocat de la défense a également fait allusion à une pression médiatique entretenue par la récente sortie de Grâce à Dieu, film de François Ozon, qui relate le combat des victimes de Bernard Preynat. "Il était difficile pour le tribunal de résister à une telle pression avec des documentaires, un film... Ça pose de vraies questions sur le respect de la Justice", a relevé l'avocat.

Jean-Félix Luciani, avocat de Philippe Barbarin © Maxppp -

"Ça existait vraiment"

"Je n'ai aucune surprise, j'étais persuadé qu'on aurait ce résultat compte tenu de ce qui s'est dit à l'audience. Cela montre que tout ce qu'on dénonce depuis quatre ans, ça existait vraiment", estime de son côté un autre plaignant Pierre-Emmanuel Germain-Thill.

"J'étais persuadé qu'on aurait ce résultat." - Pierre-Emmanuel Germain-Thill, victime d'abus sexuels du père Preynat

Pierre-Emmanuel Germain-Thill © Maxppp -

Il "paye pour l'exemple" et "prend très cher"

Pour Guillaume Goubert, directeur de la rédaction du journal La Croix, estime jeudi sur franceinfo que le cardinal Barbarin "paye pour l'exemple". Selon lui, l'"état d'esprit, collectivement, a évolué vis-à-vis de la question des abus sexuels et de la pedo-criminalité dans l'Eglise et hors de l'Eglise. Il a évolué grâce avant tout aux témoignages des victimes qui ont eu le courage d'alerter la presse et le courage de dire ce qui leur était arrivé".

Toujours selon le journaliste, "le cardinal Barbarin prend très cher. Mais en même temps, accepter cette démission, c'est aussi accepter qu'il est nécessaire pour l'Eglise catholique de traiter ces affaires de manière très différentes."