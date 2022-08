Après la course poursuite à Tulle : fallait-il vraiment prendre en chasse ce véhicule, malgré les risques ?

Au lendemain de cette course poursuite dans les rues de Tulle on mesure la chance que celle-ci se termine avec, mises à part quelques blessures légères pour deux personnes, de la tôle froissée seulement. Mais une question se pose. Cette intervention ne mettait-elle pas en danger la population ?

A Tulle la course poursuite qui a eu lieu mardi après-midi est encore dans tous les esprits. Une fourgonnette a été prise en chasse par la police municipale après un refus d'obtempérer à un contrôle devant la gare. La poursuite s'est terminée par un accident dans le quartier de l'Auzelou où la fourgonnette a embouti une voiture qui roulait et 6 autres en stationnement. Une course poursuite tout de même qui pose question. Était-il raisonnable d'entreprendre une telle filature en pleine ville et à très vive allure ?

Devant des aires de jeux pour enfants

C'est ce que se demandent les témoins de cette poursuite. Une riveraine de l'une des avenues empruntées par les deux véhicules concernés se dit par exemple : "imaginons que nous sortions la voiture à ce moment avec nos deux petits à bord, ça aurait pu avoir des conséquences vraiment dramatiques". Une peur que partagent Daniel et Anna qui habitent juste à l'endroit où la fourgonnette est venue percuter les voitures. Ils sont sortis en entendant le vacarme. "C'est impressionnant. Ça aurait pu être plus grave encore" souligne Daniel. Surtout ajoute Anna que tout ça se déroule pile devant le petit parc de la Baignade où de nombreux enfants viennent profiter des aires de jeux. "À cette heure-là il aurait pu y avoir plus de gamins !".

La distance était suffisante pour permettre au conducteur de stopper son véhicule en toute sécurité", Benoit Delporto, chef de la police municipale de Tulle

C'est justement pour éviter des drames que ces courses poursuites ne sont pas recommandées du tout aux forces de l'ordre. Elles ne doivent avoir lieu que dans des cas extrêmes et avec de grandes précautions. C'était le cas mardi affirme Benoit Delporto le chef de la police municipale de Tulle. "On parle d'un mis en cause qui a refusé d'obtempérer et qui a multiplié ensuite les infractions en représentant un danger grave pour la population". Et de préciser que les policiers municipaux ont suivi à distance la fourgonnette pour éviter que son chauffeur se sente pressé, acculé. "On arrive à l'accident parce qu'il joue son va-tout (...) La distance était suffisante pour permettre au conducteur de stopper son véhicule en toute sécurité. Ce n'est pas le choix qu'il a fait".

Les policiers seront entendus

Benoit Delporto stipule que les policiers ont agi sous son commandement. "L'intervention est totalement, assumée, validée et j'en porte l'entière responsabilité" . Les policiers municipaux concernés seront entendus par un officier de police judicaire pour s'en expliquer. Le parquet de Tulle n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le procureur souligne seulement qu'un protocole entre le parquet et les polices nationale et municipale de la ville est en cours d'écriture pour coordonner leurs actions. Ce type d'intervention en fera partie.