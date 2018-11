Douai, France

Un détenu de la maison d'arrêt de Douai a-t-il cherché à s'évader ? Une centaine de grammes d'explosifs ont en tous cas été retrouvés dans un bâtiment de la prison la semaine dernière, le 26 octobre, comme le révèle ce vendredi La Voix du Nord. Selon le parquet de Lille, interrogé par nos confrères, il s'agirait de produits dangereux, généralement utilisés dans le cadre d'opérations militaires.

Saisie par le procureur, la police judiciaire de Lille a ouvert une enquête. C'est dans ce cadre qu'une vaste opération de fouilles s'est déroulée, mercredi soir, à la maison d'arrêt. Une quarantaine d'hommes ont été mobilisés entre 19 heures et 1 heure du matin : des officiers de la police judiciaire et de la police scientifique, des démineurs, deux brigades cynophiles, et une vingtaine de surveillants de nuit en poste cette nuit là. "En 18 ans de carrière, je n'avais jamais vu un tel déploiement de forces", confie à France Bleu Nord une source syndicale.

Les forces de l'ordre se sont concentrées sur 15 cellules et donc sur 15 détenus, ciblés grâce aux investigations de la PJ. Les prisonniers ont d'abord été évacués par une équipe régionale d'intervention et de sécurité, un groupement spécialisée dans les interventions en milieu pénitentiaire.

Recherche d'un détonateur

Puis les 15 locaux ont été fouillés de fond en comble, notamment à la recherche d'un détonateur. "Avant de commencer, on nous a expliqué à quoi ça ressemblait" reprend la même source. Après 5 heures de recherches, aucun détonateur n'a été retrouvé mais une quinzaine de portables, et des listes de numéros de téléphone et de mails.

Le tout sera analysé dans l'espoir de remonter jusqu'à celui qui comptait se servir de ces explosifs, de comprendre ce qu'il envisageait de faire avec et comment ils ont été introduits dans la prison.

Selon nos informations, le matin même de la fouille, un détenu - qui avait été placé à l'isolement deux jours plus tôt - aurait été transféré vers un lieu inconnu. Un transfèrement qui pourrait être lié à cette affaire. D'après le parquet de Lille, cité par la Voix du Nord, "personne n'a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête".