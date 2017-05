Après la dégradation de la tombe du Général de Gaulle, l'indignation de la classe politique en France

Du premier ministre Edouard Philippe au chef de file LR François Baroin, en passant par Nicolas Sarkozy, la classe politique française s'est indignée de l'acte de vandalisme commis contre la tombe du Général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises, samedi 27 mai. L'Elysée promet une réponse rapide.

A droite comme à gauche, le voyage à Colombey-les-Deux-Eglises pour se recueillir sur la tombe du Général de Gaulle est un moment incontournable dans la vie d'une personnalité politique. Les voix sont nombreuses, depuis samedi soir, à s'élever pour condamner l'acte de vandalisme perpétré quelques heures plus tôt dans le petit cimetière de Haute-Marne. Un individu est monté sur le monument et poussé par terre la croix qui le surplombait. Son acte a été filmé par les caméras de vidéosurveillance. Il est recherché, de même qu'un complice présumé. "Honte" est le mot qui revient le plus souvent.

La mémoire et la figure du général de Gaulle sont chères à tous les Français" - Emmanuel Macron

Dès samedi soir, l'Elysée a assuré que "toutes les actions requises en réponse" à la dégradation de la tombe seront "conduites dans les meilleurs délais". "La mémoire et la figure du général de Gaulle sont chères à tous les Français", souligne la présidence de la République qui assure que la sépulture sera rapidement réparée.

"Tristesse", "indignation" et surtout "honte"

Le premier ministre Edouard Philippe exprime sa "tristesse et (sa) consternation" et dénonce "un acte contre la France." Toujours au gouvernement, la ministre des Armées Sylvie Goulard, rappelle que ce "geste honteux" a été perpétré le 27 mai, journée nationale de la Résistance. Ancien chef de l'Etat, père de la Ve République, le Général de Gaulle est bien-sûr également l'homme de la France libre et de l'appel du 18 juin.

Tombe du général de Gaulle vandalisée, geste honteux. En cette journée nationale de la Résistance, mémoire et respect pour les combattants. — Sylvie Goulard (@GoulardSylvie) May 27, 2017

Quant au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, il affirme que cet acte de vandalisme n'a pas "pas atteint (la) mémoire" du Général de Gaulle.

A droite, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy dénonce la "honte (de) ceux qui, en profanant la tombe du Général De Gaulle en cette journée de la Résistance, insultent la France et ses valeurs". L'ancien premier ministre François Fillon exprime sa "profonde indignation", tout comme François Baroin, chef de file LR aux législatives.

La dégradation de la tombe du Géneral de Gaulle à Colombey nous indigne et nous choque tous en ce jour de commémoration de la Résistance. — François Baroin (@francoisbaroin) May 27, 2017

Le socialiste Jérôme Guedj, député de l'Essonne, rappelle que le 18 juin, "nous rendrons hommage au général de Gaulle, voix et guide de la France libre" et ajoute : "honte à l'insulte faite à sa sépulture".

Pour la présidente du Front national, Marine Le Pen, "vandaliser la tombe du général de Gaulle est un acte éminemment condamnable et totalement méprisable".