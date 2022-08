Après la Feria de Dax, des centaines d'objets trouvés attendent leurs propriétaires

En moyenne, après chaque Feria de Dax, la police municipale recense entre 400 et 450 objets trouvés. Cette année, c'est une petite année, et tant mieux pour les Festayres : 223 objets trouvés attendent leurs propriétaires.

En moyenne, après chaque Feria de Dax, la police municipale recense entre 400 et 450 objets trouvés. Cette année, c'est une petite année : 223 objets trouvés attendent leurs propriétaires. Dans des cartons, ces objets trouvés sont triés et référencés. Cette année, il y a 80 cartes bleues, 51 portefeuilles, 30 téléphones portables (dont des appareils de grandes valeurs), 18 clés, une montre et un collier.

"Cela fait partie de la convivialité de la fête", explique Pascal Fournex, le directeur de la police municipale de Dax. "Après il faut savoir que les téléphones qui ont une certaines valeurs, ils sont très facilement bloqués. Donc les gens les ramène mais c'est aussi une culture sur Dax de ne pas s'approprier les objets qu'ils trouvent et de les ramener".

Un site internet pour laisser son annonce

Nouveauté cette année, la ville de Dax utilise un site internet pour faciliter les démarches. Sur dax.franceobjetstrouves.fr, chacun peut laisser une annonce à propos de l'objet qu'il a perdu. Avec une description, voire une photo, la police municipale vous avertira par mail si votre portable ou votre carte bleue fait partie des 223 objets trouvés de cette Feria 2022. Si c'est le cas, soit vous pourrez venir chercher votre bien au poste de la police municipale, soit vous le faire envoyer. Bien sûr, les frais postaux sont à votre charge.

Ne tardez pas trop car : "Si au bout d'un mois on a pas de retour de la part des propriétaires, on transmet tout cela aux services de l'Etat pour destruction", rappelle Pascal Fournex.