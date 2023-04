Après la free party, le maire de Querrieu souhaite des aménagements sur la parcelle

**"**On est un peu démunis. Du jour au lendemain, vous avez 50 personnes qui arrivent comme ça, qui s'installent. Vous savez pas quoi faire", confie le maire de Querrieu, Jonathan Sanglard, après le rassemblement festif du weekend . Dans la nuit de samedi à dimanche, une centaine de teufeurs ont par ailleurs été empêchés d'accéder à la free party par les gendarmes.

"On a eu la chance que les riverains nous préviennent en amont pour qu'on puisse prévenir la gendarmerie, et on a toute une brigade qui est venue nous aider là-dessus. Heureusement qu'on a été prévenus à temps", poursuit le maire, qui déplore que le terrain utilisé soit régulièrement utilisé pour ces rassemblements. "C'est toujours un peu compliqué. On sait pas dans quel état ils sont là-bas. La gendarmerie en a attrapé pas mal sous stupéfiants."

Des aménagements à venir

Le maire souhaite désormais des aménagements. "On est en réflexion avec l'agriculteur en question, qui va entreprendre des travaux pour bloquer ça. Il y aura certainement une tranchée qui sera faite, on va mettre des poteaux, on va se débrouiller un petit peu pour empêcher que les gens puissent rentrer sur la parcelle. On va faire ça très rapidement", indique Jonathan Sanglard.