"Inadmissible" : le coach de Pont-Chrétien réagit après l'agression d'un arbitre par un de ses joueurs

Le Pont-Chrétien-Chabenet, France

La gifle de la colère. Nous sommes à la 89ème minute du match de deuxième division de district d'Indre, opposant le Pont-Chrétien-Chabenet à l'Amicale Sportive Saint-Gaultier-Thenay. Cette dernière mène 2-0, et un joueur de Pont-Chrétien se fait expulser pour une vilaine faute. Un carton rouge qui passe mal, et le joueur, visiblement très remonté, assène une gifle spectaculaire à l'arbitre. "J'étais loin du terrain à ce moment-là. Et je l'ai quand même entendu. L'arbitre s'est écroulé", raconte Raphaël Blin, coach de Pont-Chrétien et président de l'Union Nationale des Arbitres Français d'Indre (UNAF 36), qui a d'ailleurs jugé qualifié ce geste "d'inadmissible".

La gifle est tellement brutale que l'officiel de la rencontre perd connaissance. Les pompiers sont appelés vers 17h pour l'évacuer. Sans compter que le joueur coupable du geste disparaît après la rencontre. "On pensait qu'il allait venir nous voir, et rien du tout. Il n'est pas venu me voir personnellement, ni les joueurs, ni le président qui était là" regrette Raphaël Blin. Les gendarmes ont ouvert une enquête, et l'UNAF 36 va se constituer partie civile.

Des actes qui se banalisent

Dans la foulée, le président du club de Pont-Chrétien convoque une réunion de crise et évince son joueur. Une décision "tout à fait justifiée" selon l'entraîneur, qui regrette cependant les commentaires sur les réseaux sociaux à la suite de ce match. "Beaucoup de gens parlent et mettent les joueurs, les dirigeants et le coach dans le même sac. Nous ne défendons pas ce geste, et nous ne le ferons jamais. Mon joueur capitaine ne l'a pas fait, personne ne le fera" affirme fermement le technicien.

Mais cet acte pose un vrai problème de fond : le fait qu'il ne soit pas isolé. "Hier c'était dans notre club, en début d'année c'était à Argy. Les dirigeants ne savent plus comment faire pour gérer de tels agissements", soupire Raphaël Blin, tout en appelant le district à "taper un bon coup sur toutes ces incivilités".

Cela reflète la société d'aujourd'hui. Raphaël Blin, coach de Pont-Chrétien et président de l'UNAF 36

L'entraîneur appelle ainsi tout le monde, c'est à dire les joueurs, les arbitres, les dirigeants, les responsables de districts et de ligues, à prendre des mesures sur tout ce qui se passe. "Aujourd'hui, c'était nous, mais des gestes comme ça, ça se voit de plus en plus. Cela reflète la société d'aujourd'hui, et on court à la catastrophe" dénonce-t-il.

Sans en dire plus, Raphaël Blin affirme qu'une action de mobilisation des arbitres de l'Indre se prépare d'ici peu de temps.